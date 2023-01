Chef i styrelse er anmeldt for forsøg på millionsvindel

En ansat i Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) er blevet hjemsendt og politianmeldt for at forsøge at overføre knap to millioner kroner til sig selv.

Det skriver TV 2 og Frihedsbrevet på baggrund af aktindsigter og kilder med indsigt i sagen.

Kvinden, der var chef og en betroet medarbejder i styrelsen, afviser forsøg på svindel.

- At jeg skulle have taget nogen penge fra kassen, 2,3 millioner eller sådan noget ... Det er jo langtfra sandheden, siger hun ifølge TV 2.

Hun optræder anonymt, da der er navneforbud i sagen.

På kvindens privatadresse har der i løbet af en kort periode sidste år været tilmeldt firmaer med navne, som var identiske med store fragtfirmaer. Herfra er der ifølge FMI blevet sendt falske fakturaer til Forsvaret.

Kvinden forklarer, at hun oprettede det ene firma for at udleje to huse, som hun ejer.

- Så har jeg oprettet det uden at tænke over, at det her i virkeligheden har et andet stort firmanavn, siger hun ifølge TV 2 og Frihedsbrevet.

Hun ændrede senere firmaets navn, fordi kolleger gjorde hende opmærksom på sammenfaldet med det rigtige transportfirma, lyder det.

Ifølge medierne viser en aktindsigt dog, at kvinden først ændrede navnet, flere måneder efter at hun var hjemsendt.

Det andet firma, som har været på kvindens adresse, er oprettet af en mand med adresse i Tyskland.

Ifølge en aktindsigt har Forsvaret fået to fakturaer fra mandens firma, men ingen fra kvindens, skriver medierne.

TV 2 og Frihedsbrevet har konfronteret manden i Tyskland. Han afviser at have noget med firmaet at gøre og mener, at han er udsat for identitetstyveri.

Kvinden afviser al kendskab til manden, da hun bliver spurgt, hvorvidt hun har indsat ham som stråmand. Hun mener, at det er Forsvaret, som er ude på at ramme hende.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for medierne, at der er en politianmeldelse, og at det efterforsker sagen. Ifølge TV 2 er kvinden ikke officielt sigtet endnu, men hun har fået beskikket en advokat.

