Chok for 83-årig bilist - hvor er lastbilen med defekt bagklap?

FREDERIKSHAVN:Hvis du har set en lastbil køre rundt med en defekt bagklap, så vil Nordjyllands Politi gerne have et tip på 114, for det kan meget vel være samme lastbil, som mandag formiddag var skyld i, at en 83-årig bilist fik sig en alvorlig forskrækkelse på Rimmens Allé ved Rimmensgade i Frederikshavn.

Det fortæller Nordjyllands Politi i sin døgnrapport.

Den ældre bilist kom kørende bag en lastbil, da lastbilens bagklap ifølge politiet faldt ned og ramte mandens bil i venstre side.

Bagdør og dæk på den 83-åriges bil fik store skader. Lastbilen fortsatte uanfægtet, og indtil videre er det ikke lykkedes Nordjyllands Politi at lokalisere den pågældende lastbil.