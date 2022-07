Chromebook-forbud i Helsingør: Sådan skal elever i Aalborg forholde sig

AALBORG:Midt i læreres og elevers sommerferie har en afgørelse bragt sved på panden i skoleforvaltningen i Aalborg Kommune.

Datatilsynet har indført et forbud mod Google Chromebooks i folkeskolerne i Helsingør Kommune. Tilsynet har afgjort, at kommunen bryder reglerne for databeskyttelse ved brugen af computeren.

Google Chromebooks er yderst populær i folkeskolerne rundt i hele landet. Ikke mindst i Aalborg, hvor elever på alle kommunens 52 folkeskoler har en Chromebook til rådighed.

- Det er jo ikke nogen hemmelighed, at timingen er lidt speciel, når de fleste af vores medarbejdere er på sommerferie. Vi har sat nogle folk til at kigge på afgørelsen, og de er i gang med at finde ud af, hvad afgørelsen kommer til at betyde for os, siger Mads Rune Jørgensen, skolechef i Aalborg Kommune.

I første omgang gælder forbuddet kun i Helsingør Kommune, men i afgørelsen gør de opmærksom på, at "konklusionerne i denne afgørelse formentlig vil gælde andre kommuner, der benytter samme behandlingskonstruktion."

Tilsynets afgørelse kommer sig af, at Chromebooks gemmer data online - eller "i skyen". Da Google er et amerikansk firma, kan elevernes data ende hos amerikanske myndigheder.

Fortsætter med Chromebooks

Selvom forbuddet i første omgang ikke gælder for Aalborg Kommune, har afgørelsen fået kommunen til at gennemgå deres system.

- Vi er i gang med at analysere på, hvilken opsætning Helsingør Kommune har haft i forhold til vores opsætning, siger skolechefen.

Når lærerne i Aalborg Kommune møder ind efter sommerferien, kan eleverne fortsat bruge Chromebooks i undervisningen.

Kommunen er ved at finde ud af, hvordan computerne kan benyttes, uden det overskrider reglerne for databeskyttelse - såkaldt GDPR.

- Det er for tidligt at sige hvordan, men vi er fortrøstningsfulde på, at det kan lade sig gøre, siger skolechefen.

Kommunernes Landsforening (KL) har inviteret kommunerne og Datatilsynet til møde 5. august. Her vil det blive drøftet, hvilken indflydelse afgørelsen har på fremtidens brug af Chromebooks i klasselokalerne.

Afbryd ikke sommerferien

Datatilsynet er i gang med at afgøre lignende sager i 26 af landets kommuner, som har meldt sig selv for at blive klogere på, hvorvidt de også overskrider reglerne for databeskyttelse ved deres brug af Chromebooks.

Der er ingen nordjyske kommuner i blandt.

Ifølge it-sikkerhedsspecialist og jurist i Datatilsynet, Allan Frank, bør afgørelsen ikke få kommunerne til at afbryde sommerferien for deres medarbejdere.

- Principielt skal kommunerne ikke gøre noget før efter sommerferien. Så kan de kigge på, om de samme forhold gør sig gældende ved dem, siger han.

Det er særligt apps på computeren, som kan være en risiko. Her kan eleverne uden at vide det give tilladelse til, at oplysninger kommer videre til tredje part. Oplysningerne kan blandt andet bruges til markedsføring.