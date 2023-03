Cykler for flere hundrede tusinde kroner stjålet fra garage

THISE:Cykler for flere hundrede tusinde kroner blev natten til onsdag stjålet fra en garage i Thise.

Der var tale om seks meget dyre cykler af mærket Specialized, som ukendte gerningsmænd slap af sted med, oplyser politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Tyvene havde vredet cylinderen til låsen på garagen ud, og dermed skaffet sig adgang. Der var ikke stjålet andet, og noget kunne tyde på, at tyvene var klar over, at der stod cykler for mange penge i garagen.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der kunne have se noget, eller ved noget om de dyre cykler.

Politiet kan kontaktes på telefon 114.