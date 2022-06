Dårlig timing: Handlede heroin for øjnene af politiet

THISTED:Torsdag kl. 13:50 kom en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi kørende ad Plantagevej i Thisted, da betjentene fik øje på noget mistænkeligt.

To mænd havde taget opstilling et stykke derfra og så ud til at være i færd med en eller anden form for udveksling, som straks vakte deres interesse.

Betjentene rettede henvendelse til de to, visiterede dem og fik mistanken bekræftet:

Den ene, en 24-årig mand fra Thisted, var i besiddelse af tre gram heroin, som han lige havde fået overdraget af sin bekendte, en 43-årig mand fra Thisted Kommune.

Den 24-årige fik en sigtelse for besiddelse af narkoen, mens den 43-årige blev sigtet for at have solgt det til ham.