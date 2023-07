Dagens helt: Lastbil standsede spøgelsesbilist på motorvejen

AALBORG:En 70-årig kvinde kom ganske galt afsted, og en lastbilchauffør blev dagens helt, da kvinden torsdag ved 13.30-tiden kørte i den forkerte retning på motorvej E45.

Kl. 13.22 blev Nordjyllands Politi kontaktet af en bilist, som kørte på landevejen bag kvinden.

- Bilisten oplyste, at han ved Holtet kørte bag en kvinde i en bil, som kørte slingrede og cirka 30-40 kilometer i timen. Det foregik også på Halsvej, hvor bilen trak over midterrabatten. Han havde på det tidspunkt kontakt til politiet, og han forsøgte at stoppe bilen ved Rærup. Men kvinden kørte videre hen til motorvejen, fortæller vagtchef Jesper Sørensen.

Her drejede hun ned på motorvej E45, hvor hun kørte mod syd - men i nordgående spor.

Flere patruljer og en indsatsleder fra Nordjyllands Politi rykkede mod stedet, hvor situationen nu havde udviklet sig til, at den 70-årige kvinde kørte på motorvejen som spøgelsesbilist.

- Her oplever en lastbilchauffør, at mange modkørende biler blinker for at advare. Han kan så se denne bil med kvinden komme imod sig med forholdsvis lav hastighed, og derfor aktiverer han havariblinket, trækker ud i anden vognbane, og får hende til at stoppe, forklarer vagtchefen.

Da manden havde vished for, at bilerne bag ham holdt stille, steg han ud og tog kontakt til kvinden. En anden lastbil holdt umiddelbart efter i det første spor, så der blev lukket for biler.

Derefter ankom politiet til stedet.

- Kvinden virkede ikke frisk, så der blev rekvireret en ambulance, og hun blev kørt til sygehuset, hvor hun er til observation, siger Jesper Sørensen, der - også på vegne af færdselspolitiet - roser lastbilchaufføren for hans indsats.

Vagtchefen beder om, at eventuelle vidner, som har kørt på Halsvej kl. ca. 13.22, og som har været ude i at skulle trække så langt til side, at der har været faresituationer, kontakter Nordjyllands Politi på telefon 114.

Kvinden kommer fra Hjørringområdet, og hun er sigtet for at forvolde fare for liv og førlighed.

- Man har også lagt op til konfiskation af køretøjet, oplyser vagtchefen.