Medie: Dansk mand, der blev dræbt i Filippinerne, var nordjyde

En 45-årig dansk mand og hans filippinske hustru er blevet dræbt i Filippinerne. Det skriver Ekstra Bladet. Mediet skriver ligeledes, at den danske mand kom fra Nordjylland.

Udenrigsministeriet bekræfter over for avisen, at ministeriet er bekendt med sagen, og at der ydes konsulær bistand til de pårørende.

Ifølge avisen, der citerer mediet Philippine News Agency, blev danskeren og hustruen ramt af dødbringende skud, da de sent onsdag aften lokal tid kørte på motorcykel i nærheden af Barangay Balugo.

Efterfølgende blev de fundet døde i vejkanten.

Nyhedsbureauet har blandt andre politiinspektør Roger Quijano fra Nogros Oriental Police som kilde til historien.

Parret var ifølge politiet på vej hjem efter at være blevet afhørt og løsladt i en uopklaret sag om et drab på en filippinsk mand.

Ekstra Bladet skriver, at sagen drejede sig om drabet på Don Paulo Teves, som er bror til Edgar Teves, der er borgmester. Don Paulo Teves blev tirsdag fundet skudt og hans lig pakket ind i et tæppe overtrukket med plastik.

Den 45-årige dansker og den filippinske kvinde var sammen med en tredje mistænkt for at have spillet uafklarede roller i forbindelse med drabet.

Filippinsk politi har endnu ikke anholdt nogen for drabet på ægteparret.