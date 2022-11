Dødstrusler: Blev tvunget til at køre bruger til en pusher

Det har haft alvorlige personlige omkostninger for en 30-årig nordjysk kvinde, at hun fik dødstrusler og blev udsat for vold, mens hun var ansat af Forsorgshjemmet Kanstrupgaard i Skelund.

Kvinden lider i dag af ptsd og har kronisk hovedpine. Hendes ægteskab er gået i opløsning, og hun er flyttet til en ny adresse. Det fortalte hun i Retten i Aalborg under vidneansvar i en domsmandssag.

En 45-årig mand, som hun var bostøtte for, var tiltalt for at true hende på livet; skubbe hende ned ad en trappe, så hun skadede ryggen, og udsætte hende for blufærdighedskrænkelse ved at vise hende børneporno på mobilen.

Retten idømte den 45-årige mand syv måneders ubetinget fængsel for trusler og vold.

- Retten har fundet kvindes forklaring troværdig, siger anklager ved Nordjyllands Politi, Anders Torp, til Nordjyske.

Ingen hjælp at hente

Hos ledelsen af Kanstrupgaard var der ingen hjælp at hente, fortalte kvinden i retten.

- Jeg ringer til Rie, som er leder af Kanstrupgaard. Hun fortæller, at det er min skyld, han har det sådan. Hun sad i møde, og så blev der lagt på.

Sådan fortalte den 30-årige kvinde om en situation, hvor den 45-årige tændte af og optrådte truende over for hende. Årsagen til mandens vrede var angiveligt, at psykiatrisk hospital i Aalborg ikke ville indlægge ham.

Det Nordjyske Mediehus har kontaktet Rie Kanstrup og tilbudt hende at kommentere den 30-åriges oplevelser med arbejdsmiljøet, som hun fortalte om i retten. Rie Kanstrup siger, at hun ikke ønsker at kommentere.

Nægtede sig skyldig

Den 45-årige mand er mangeårig stofmisbruger. Han havde haft ophold på Forsorgshjemmet Kanstrupgaard og var på tidspunktet for volden sluset ud til egen bolig, hvor han ugentlig fik 35 timers bostøtte.

I Retten i Aalborg nægtede den 45-årige sig skyldig i tiltalen om vold og trusler.

- Hvorfor skulle jeg være ondskabsfuld over for en, der ville hjælpe mig? Jeg kan aldrig finde på at gøre min bostøtte noget, forsikrede den 45-årige.

Kvinden var tydeligt berørt, da hun fra vidneskranken berettede om de voldsomme ting, den 45-årige havde udsat hende for i november 2021, hvor han var blevet afvist på psykiatrisk hospital i Aalborg.

Han havde skubbet til kvinden, kastet kakaomælk og en pose med flasker efter hende og fremsat trusler om særdeles grov vold. Han havde sagt, at han "kraftedeme ville skære halsen over på hende".

Kvinden var så presset, at hun stillede sig ud midt på vejen for at få bilerne til at stoppe. Ingen stoppede dog.

Manden tvang hende ind i hendes bil. Hun turde ikke at gøre andet end at køre, mens han bankede hænderne ind i instrumentbrættet og fortalte hende, hvordan hun skulle dø.

Da kvinden kom tilbage til Kanstrupgaard efter episoden, oplevede hun, at ledelsen bagatelliserede den 45-åriges adfærd. Hun fik at vide, at hun skulle “tage et stykke smørrebrød og komme videre”, fremgik det af kvindens forklaring i retten.

Hun var helt ude af den. Hun svedte og havde tisset i bukserne af skræk.

Skubbet ned ad trappe

En lignende episode udspillede sig i januar i år, hvor manden angiveligt skubbede den 30-årige kvinde ned af en trappe i sit hjem.

Han forlangte, at hun kørte ham hen til en pusher, så han kunne betale en narkogæld. Det ville hun ikke, og i forsøget på at nå først ud til bilen, overhalede manden hende på trappen, hvor hun faldt.

Der blev rejst tvivl om, hvorvidt det var et uheld eller bevidst, at manden skubbede.

Igen blev hun tvunget til at køre med manden hen til en pusher. Ellers ville han slå hende ihjel og gøre noget forfærdeligt ved hendes datter, sagde han ifølge kvindens forklaring.

Derefter fik hun nok.

Der var ingen hjælp at hente hos ledelsen af Forsorgshjemmet Kanstrupgaard, fortalte en 30-årig kvinde i Retten i Aalborg.

I en telefonsamtale med en afdelingsleder på Kanstrupgaard meddelte kvinden, at hun var vildt ked af det og bange, og at hun ikke længere ville være bostøtte for den 45-årige.

På et møde den næste dag med deltagelse af andre medarbejdere fra Kanstrupgaard, der var bekymrede for deres kollegas ve og vel, følte kvinden ikke, at situationen blev taget alvorligt af ledelsen.

I stedet oplevede hun at blive beskyldt for ikke at leve op til det ansvar, hun havde i kraft af sin stilling som bostøtte.

- Jeg fik en gang voksenskældud af Rie, sagde den 30-årige om mødet.

Hun forklarede også, at hun havde en fornemmelse af, at den 45-årige var et hjertebarn for lederen, og at det blandt andet var årsagen til, at hans aggressive adfærd ikke fik konsekvenser for ham.

I stedet blev den 30-årige kvinde udnævnt til syndebuk.

- Der skulle hele tiden være et sort får, sagde hun.

Kvinden kom så slemt til skade med sin ryg, da hun faldt ned ad trappen, at hun efterfølgende måtte sygemeldes. Siden blev hun fyret fra Kanstrupgaard, hvor hun havde været ansat i ni måneder.

Hvorfor gik der tre måneder?

Den tiltaltes forsvarer, advokat Ulrik Andreas Henriksen, stillede spørgsmålstegn ved, hvorfor der skulle gå tre måneder, før sagerne blev anmeldt til politiet?

Kvinden forklarede, at hun var i den tro, at Kanstrupgaard havde meldt det. Derfor var hun ikke selv gået til politiet med det samme.

Kvinden har en baggrund som afløser i hjemmeplejen og ekspedient i en tøjbutik, og hun står i fagforeningen FOA Mariagerfjord.

FOA hjalp i februar i år kvinden med at melde truslerne og volden til politiet. Siden besluttede anklagemyndigheden sig for at rejse tiltale mod den 45-årige.

Advokat Ulrik Andreas Henriksen antydede, at hans klient er blevet en brik i et spil, hvor FOA og Kanstrupgaard har en tvist om arbejdsforholdene.