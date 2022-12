Dømt: Stak ekskæreste med kniv og forsøgte at tage fælles barn

AALBORG:Der udspillede sig et voldsomt drama for øjnene af flere vidner, da en 30-årig iransk mand forsøgte at tage sin tre-årige søn fra moren og stak hende flere gange i hånden med kniv, inden det lykkedes hende at flygte i bil med den 30-årige hængende på taget.

Fredag er manden blevet idømt otte måneders fængsel samt udvisning af landet i seks år for grov vold og trusler på livet, oplyser anklager Thomas Klingenberg.

Dramaet fandt sted på parkeringspladsen ved Kvickly i Aalborgs vestby 12. august omkring klokken 21. Her havde den 30-årig aftalt at mødes med sin ekskæreste, for at deres fælles barn skulle skifte hjem for weekenden.

Men den 30-årige havde tydeligvis lagt andre planer. Han gik direkte hen til ekskæresten, der sad i sin bil med sønnen og en veninde, og forsøgte at rive barnet ud af bilen. Herefter stak han hende herefter flere gange i hånden, ligesom han også stak ud efter kroppen på hende, mens han råbte :"Jeg slår dig ihjel".

Flygtede med mand på taget

Ekskæresten fik dog trykket på speederen i forsøgte på at flygte fra manden - men han havde ikke i sinde at give op.

Den 30-årige fik hægtet sig fast i bilen og hang på taget, mens bilen kørte. Her hamrede han løs på forruden så den smadrede. Først på Strandvejen lykkedes det ekskæresten at få rystet manden af bilen, fortæller Thomas Klingenberg.

Hele episoden blev overværet af en række vidner. Flere af dem filmede med deres mobiltelefoner, mens andre ringede til politiet, hvor telefonerne hos vagtcentralen var rødglødende.

Dramaet udløste en større politiaktion, hvor flere patruljer blev sendt til stedet, og der gik ikke længe inden den 30-årige var anholdt.

Nægter sig skyldig - det var et uheld

I Retten i Aalborg nægtede den 30-årige sig skyldig, og han havde en noget anden forklaring på, hvad der skete.

Ifølge ham var det hele et uheld, fortæller Thomas Klingenberg. Kniven var nemlig ekskæresten, og han havde taget den med for at aflevere den tilbage, og i den forbindelse havde hun stukket sig på den ved et uheld, lød forklaringen.

Den forklaring troede retten dog ikke på. Den 30-årige ankede dommen på stedet.