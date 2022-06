Dømt for trusler - og nu er han sigtet for det igen

HJØRRING:Noget tyder på, at en 31-årig mand ikke har lært meget af en dom, han fik tilbage i maj måned.

Her blev han dømt for at have truet en anden person på livet. Dommen faldt i Vestre Landsret, men sagen blev ikke afsluttet dér. Eller rettere: Der er opstået en ny sag efterfølgende, for nu er den 31-årige blevet sigtet for igen at have truet samme person, efter at denne vidnede i retten.

Det førte mandag til, at den 31-årige blev varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Hjørring.

Anklager Malene Lund Andersen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi fortæller, at dørene blev lukket ved grundlovsforhøret af hensyn til sagens efterforskning.

Men hun kan oplyse, at den 31-årige er sigtet for vidnetrusler, og at det skulle være sket i en tråd på Facebook samt ved et telefonopkald.

Den 31-årige nægtede sig skyldig og overvejer nu, om han vil kære kendelsen om varetægtsfængsling.