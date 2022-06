Dømt for vold med bat under aftalt slåskamp

BROVST:En 26-årig mand er blevet idømt tre måneders fængsel for at have slået en anden mand i hovedet med et bat under en aftalt slåskamp.

Volden skete 9. december sidste år omkring klokken 22 på parkeringspladsen ved Brovst Hallen.

Forinden havde den 26-årige og voldsofferet haft en uoverensstemmelse på et værtshus, og det var offeret selv, som spurgte, om den 26-årige ville mødes på parkeringspladsen senere samme aften. Det fortæller anklager Mette Høg.

De to mænd kom dog ikke alene til mødet. Den 26-årige havde taget to kammerater med, og offeret havde også en ven med.

Mødte endte altså i vold, hvor den 26-årige på et tidspunkt tog et bat, som han slog den anden mand i hovedet med.

Den 26-åriges to kammerater var også tiltalt for medvirken til den grove vold, men de blev begge frifundet, fortæller anklageren.

Den 26-årige valgte at modtage dommen.