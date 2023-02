Dømt for voldsom voldtægt af sin veninde

FREDERIKSHAVN:En 58-årig mand fra Frederikshavn er blevet idømt tre års ubetinget fængsel for en voldsom voldtægt af sin veninde.

Det oplyser anklager Katja Gram.

Voldtægten skete i september sidste år på kvindens bopæl i Frederikshavn. Her havde hun besøg af sin ven - den 58-årige - der på et tidspunkt ville have sex med hende.

Det afviste hun flere gange, og da manden holdt hende fast, forsøgte hun at gøre modstand. Manden slog hende herefter flere gange i hovedet og gennemførte voldtægten.

Ikke første gang

Under sagen ved Retten i Hjørring nægtede den 58-årige dog alt. Han afviste, at der overhovedet havde fundet noget sted mellem ham og kvinden, fortæller Katja Gram.

Men retten lagde vægt på kvindens forklaring og på andre beviser - herunder de skader i ansigtet, som kvinden havde fået efter volden, fortæller anklageren.

Det er ikke første gang, at den 58-årige er dømt for seksuelt overfald. I 2017 blev han idømt to års fængsel for et voldtægtsforsøg.

Han valgte at anke dommen på stedet.