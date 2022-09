Dom i ankesagen er faldet: Søn skyldig i at dræbe far med hammer

Skyldig.

Det er, hvad Vestre Landsret tirsdag er kommet frem til i nævningesagen om Frederik Borregaard Eriksen, der slog sin 53-årige far ihjel med en hammer 24. juli 2020 i deres fælles hjem på Lonesvej i Hjørring. Det oplyser landsretten på sin hjemmeside.

Tre dommere og otte nævninge slog fast, at 21-årige Frederik Borregaard Eriksen havde fortsæt til manddrab. Én nævning mente, at sønnen kun havde fortsæt til grov vold med døden til følge, og dermed mente den nævning, at sønnen ikke skulle straffes, fordi der var tale om nødværge.

Dermed er der sat endeligt punktum i sagen.

Vestre Landsret kørte ankesagen, efter Frederik Borregaard Eriksen valgte at anke den oprindelige dom, som Retten i Hjørring afsagde 17. november 2021.

Her blev den dengang 21-årige søn også idømt 12 års fængsel for at have slået sin far ihjel med 14 slag med en hammer - flere af dem i hovedet - hvorefter han lagde et bælte om farens hals.

Forsvarsadvokat er ærgerlig

Søren Beckermann, der var forsvarsadvokat for Frederik Borregaard Eriksen i ankesagen i Vestre Landsret, er ærgerlig over den dom, som hans klient nu har modtaget.

- Jeg er ærgerlig og faktisk også overrasket over resultatet. Fire stemmer faldt ud til, at de ville nedsætte straffen fra 12 år, men det var ikke nok, fordi det er flertallet, der bestemmer, siger Søren Beckermann og fortsætter:

- Det er en sag med en 19-årig mand på det tidspunkt, der havde en voldelig far, og som virkelig frygtede sit liv den aften i juli 2020. Vi ved, at han efterfølgende ringede 112 og udførte førstehjælp på sin far. Så jeg synes, der var flere ting, der skulle føre til nedsættelse af fængselsdommen.

På den modsatte side af retssagen stod anklager Anette Wolf Pedersen fra Anklagemyndigheden. Hun var derimod tilfreds med dommen.

- Jeg er tilfreds med, at Landsretten har kendt den tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet, og de har stadfæstet dommen på de 12 år, siger hun.

Erkendte sig skyldig i vold

Under hele retssagen erkendte Frederik Borregaard Eriksen, at han var skyldig i at have udøvet volden mod sin far, men han sagde også, at den fatale vold skete i nødværge, fordi faren skulle have angrebet ham først og have lagt hænderne omkring hans hals, fordi faren fandt en joint i Frederik Borregaard Eriksens jakke.

Det var ifølge sønnen ikke eneste gang, faren havde været voldelig overfor ham. I tre andre tilfælde havde han ladet sine vredesudbrud gå ud over Frederik Borregaard Eriksen og været voldelig.

Ifølge sønnen var det frygten for faren, der kulminerede den aften i juli 2020, hvor sønnen var 19 år.

Retten i Hjørring afviste dog den forklaring og fandt Frederik Borregaard Eriksen skyldig i drab og idømte ham 12 års fængsel.

Anklageren, Mette Bendix, mente, at der var skærpende omstændigheder ved drabet, og at dommen dermed skulle være 13 år, selvom rammen for drab går til 12,

Derimod mente forsvareren i byretssagen, Michael Juul Eriksen, at 11 år ville have været de rigtige straf, da sønnen var bange for sin far.