Bestialsk mordsag skal igen for retten: Få overblikket her

ELLING:Sagen om det bestialske og koldblodige drab på Eddie Karl-Johan Christensen skal endnu engang foldes ud i retten. I oktober sidste år idømte Retten i Hjørring en 54-årig svensk mand 13 års fængsel for drabet, mens en 47-årig svensk mand blev pure frifundet.

Den 47-årige kunne derfor forlade retten som en fri mand. Men på mandag er han alligevel igen tiltalt for drabet på Eddie side om side med den 54-årige, når Vestre Landsret tager hul på ankesagen.

Den 54-årige ankede nemlig sin dom på 13 års fængsel med det samme, den blev afsagt i Retten i Hjørring. Og 14 dage senere meddelte Statsadvokaten så, at anklagemyndigheden også ankede frifindelsen af den 47-årige.

Den 54-årige vil igen forsøge at blive frifundet - mens den 47-årige vil forsøge at beholde sin frihed. På den anden side vil anklagemyndigheden forsøge at få begge mænd dømt for drabet og samtidig gå efter en hårdere straf til den 54-årige.

Ankommer til retten som fri mand

Det er usædvanligt, at en drabstiltalt ikke ankommer til retten direkte fra arresten, men det er altså tilfældet for den 47-årige. Siden han blev frifundet for drabet 5. oktober, har han boet i England sammen med sin engelske kone og deres 10-årige søn.

Den 47-åriges forsvarsadvokat, Jens Christian Christensen, lægger heller ikke skjul på, at det er en streg i regningen, at hans klient skal igennem hele sagen igen.

Især fordi, det var et enigt nævningeting ved Retten i Hjørring, der kom frem til, at den 47-årige var uskyldig i drab.

- Vi var meget skuffede over, at min klient skulle igennem sagen igen. Og han har ikke haft det godt. Det har været en svær periode for ham, siden sagen blev anket, fortæller Jens Christian Christensen.

Selvom den 47-årige har været en fri mand, har den verserende sag haft direkte konsekvenser for hans liv i England.

- Ifølge de engelske regler har han ikke haft lov at søge arbejde, så længe sagen ikke er endeligt afsluttet, fortæller forsvarsadvokaten.

Eddie blev skudt og brændt

Drabet på Eddie Karl-Johan Christensen skete om aftenen 9. maj 2020 på en landejendom på Rendborgvej nord for Elling.

Her boede Eddie i en campingvogn på ejendommen, der er ejet af den 54-årige drabsdømte. I huset boede også den 47-årige mand sammen med sin kone og søn.

I løbet af de syv retsdage, hvor sagen kørte ved Retten i Hjørring, blev der tegnet to forskellige billeder af, hvad der skete den aften, Eddie blev slået ihjel. Den 47-årige og den 54-årige havde nemlig vidt forskellige forklaringer.

Det er dog sikkert, at Eddie blev skudt og dræbt, og at hans lig efterfølgende blev brændt i flere dage på et bål på ejendommen, indtil der stort set kun var aske tilbage. Og at hans jordiske rester blev fordelt i to olietønder, som politiet senere fandt i en bygning på havnen i Frederikshavn, som den 54-årige ejer.

Læs fortællingen om drabet på Eddie her

Under retssagen forklarede den 47-årige detaljeret om, hvordan drabet på Eddie skete:

Han forklarede, at Eddies ophold på ejendommen ikke havde været gnidningsfrit. Der havde i perioden op til drabet været sammenstød mellem Eddie og den 54-årige, og 9. maj kulminerede det i endnu et skænderi.

Omkring klokken 22 hentede den 54-årige, der var medlem af en skydeklub og ejede mange våben, en Magnum-revolver og skød Eddie for øjnene af den 47-årige, der stod og talte med ham foran campingvognen. Herefter blev han truet til at hjælpe med at brænde Eddies lig og skaffe det af vejen, forklarede den 47-årige.

Alt dette nægtede den 54-årige fuldstændigt. Hans forklaring var i store træk, at der ikke havde været et skænderi mellem ham og Eddie, og at han ikke havde set, hvad der skete med Eddie, fordi han lå og sov efter at have drukket en del øl.

Han afviste også ethvert kendskab til afbrændingen af Eddies lig.

47-årigs forklaring er central

Flere vidner støttede dog den 47-åriges forklaring, og derfor kom Retten i Hjørring til den konklusion, at det alene var den 54-årige, der havde dræbt Eddie.

Den 47-åriges forklaring er altså helt central i sagen, men selvom anklagemyndigheden langt hen ad vejen er enig i, at tingene er foregået, som han fortæller det, så mener anklagemyndigheden også, at han har underspillet sin egen rolle.

Ifølge anklagemyndigheden var den 47-årige nemlig med til at planlægge eller aftale drabet sammen med den 54-årige.

Der er afsat ni retsdage til ankesagen. Der forventes at falde endelig dom sidst i maj.