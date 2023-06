Drabsmand anker livstidsdom

AALBORG:Den 53-årige mand fra Hvide Sande, som i sidste uge blev idømt fængsel på livstid ved Retten i Aalborg for drabet på sin ekskone, har anket skyldsspørgsmålet til Landsretten.

Det oplyser hans advokat, Jens Rask, til Dagbladet Ringkøbing Skjern

- Han vil gerne have at nye dommere og nye nævninge vurderer sagen ud fra sin helhed med nye øjne uagtet den stillingtagen, der var i byretten, siger Jens Rask til mediet.

Drabet på den 41-årige kvinde skete 17. september i fjor, da den 53-årige skød sin ekskone på klos hold med en pistol foran parrets to børn.

Ved retssagen blev han også dømt for flere end 30 gange at have overtrådt et tilhold, som han havde mod at kontakte ekskonen, ligesom han blev fundet skyldig i at have udøvet psykisk vold mod hende.

Det var et enigt nævningeting, der fandt den 53-årige skyldig i have planlagt og begået drabet, som der var flere øjenvidner til.

Både i grundlovsforhøret efter drabet og ved den efterfølgende nævningesag i Aalborg erkendte den 53-årige de faktisk omstændigheder ved drabet.