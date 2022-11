Dræbt gravid kvinde i Holbæk kendte drabsmistænkt

En 37-årig gravid kvinde, der torsdag blev dræbt i Holbæk, kendte den 24-årige mand, som mandag er blevet anholdt.

Det oplyser vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i en kort orientering til journalister foran Roskilde Politigård mandag eftermiddag.

- Vi ved, at dræbte og anholdte havde en relation. De kendte hinanden, siger Kim Løvkvist.

Han uddyber ikke relationen nærmere, og han afviser at sige noget om, hvad motivet kan være.

Den 37-årige kvinde er ligesom den anholdte afghansk statsborger.

Vicepolitiinspektøren vil i orienteringen ikke afvise, at der kan komme flere anholdelser i sagen.

Det var sent torsdag aften, at kvinden blev dræbt med flere knivstik. Kim Løvkvist fortæller mandag eftermiddag, at gerningsvåbnet endnu ikke er fundet.

Drabet skete, kort efter at den 37-årige kvinde forlod sit arbejde på et plejecenter i byen.

I første omgang forsøgte en kollega til den dræbte kvinde at forhindre drabet. Hun måtte dog opgive og slog i stedet alarm.

Den lille dreng, der var i kvindens mave, overlever. Det oplyste Kim Løvkvist fredag.

Den mistænkte drabsmand blev anholdt mandag morgen klokken 09.11 ved Center Sandholm, der er et asylcenter i Nordsjælland. Anholdelsen skete uden dramatik.

Den 24-årige mand vil blive fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Holbæk tirsdag morgen. Her skal en dommer afgøre, om han skal være varetægtsfængslet. Det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Anklagemyndigheden vil kræve lukkede døre ved retsmødet. Imødekommer dommeren ønsket, vil blandt andet den mistænktes forklaring blive hemmeligholdt.

Politiet leder fortsat efter to unge mænd, der er efterlyst, som vidner i sagen. Vidnerne er to formodede indbrudstyve.

To mænd meldte sig i weekenden, men det viste sig ikke at være de rette personer.

Søndag blev det meldt ud, at de to formodede tyve ville få frit lejde i forhold til deres berigelseshensigt, da deres observationer i forbindelse med drabssagen kan være meget vigtige.

Melder de to sig ikke, har politiet gode spor efter dem, som formentlig senere vil føre til en identifikation, oplyser politiet.

