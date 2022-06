Drama i retten: Gangbang-politiker udvandrede i vrede over pressen

HADSUND:Ekspolitikeren Per Zeidler udvandrede tirsdag fra Retten i Aalborg i vrede over pressen. Og denne gang kom han ikke tilbage.

Retssagen mod den tidligere byrådspolitiker, der er tiltalt for at tjene penge på gangbangs med prostituerede i sit hjem nær Hadsund, har taget flere overraskende og kuriøse drejninger.

To gange har den 59-årige ekspolitiker truet med at forlade sin egen retssag - begge gange på grund af pressen.

Første gang var allerede mandag, inden sagen for alvor var kommet i gang. Her påstod han, at en af de fire journalister, der var til stede, havde været med til nogle af hans gangbangs, og derfor ville han ikke finde sig i, at vedkommende dækkede sagen.

Hans forsvarer fik ham dog på andre tanker, og han valgte at blive og afgive forklaring.

Men tirsdag kunne forsvareren altså ikke tale ham til ro, da Per Zeidler mente, at to medier havde overtrådt forbuddet mod at live-blogge fra retten.

Flere vidner havde afgivet forklaring, da han pludselig brokkede sig højlydt til retten, efter at have siddet og læst på sin iPad.

Årsagen var, at Retten i Aalborg mandag nedlagde forbud mod at liveblogge, og det mente Per Zeidler, at flere medier havde brudt, fordi de havde skrevet reportager fra dagens retsmøde.

Det fik dommeren til at hæve retsmødet midlertidig for at læse artiklerne.

I mellemtiden valgte Per Zeidler at forlade retten.

- Skam jer, tordnede han mod presserækkerne, hvor seks journalister var til stede.

- Nu har vi ventet så længe, så det mindste man kan bede om, er en smule anstændighed. Og det kan man ikke få. De gør jo bare, hvad der passer dem.

- Tak for i dag, sluttede han, inden han gik over og gav hånd til anklageren.

Da retten vendte tilbage, konstaterede dommeren blot, at to medier havde skrevet artikler - men nærmere en afklaring kom man ikke.

Derfor begærede Per Zeidlers forsvarer, at der blev nedlagt referatforbud, hvilket medførte kraftige protester fra det samlede pressekorps bestående af TV2 Nord, Ekstra Bladet, BT, Aarhus Stiftstidende og Nordjyske.

Retten blev derfor hævet igen, så der kunne tages stilling til forsvarerens anmodning. Men efter en frokostpause fandt retten dog ikke grundlag for at begrænse pressens mulighed for at rapportere fra retten - så længe det ikke har karakter af en live-blog.

Retssagen fortsatte herefter med endnu et vidne - denne gang uden at hovedpersonen selv var til stede.