Dreng gjorde uhyggeligt fund i buskads

AALBORG:En teenagedreng gjorde et foruroligende fund i Lindholm Strandpark ved Nørresundby i august 2021. I et buskads i strandparken lå en sportstaske, og den indeholdt et oversavet jagtgevær samt 25 haglpatroner.

Men hvem havde skjult våbnet dér?

Det fandt Nordjyllands Politi frem til ved hjælp af DNA-spor og fingeraftryk, og tirsdag blev ejeren af det oversavede jagtgevær - 24-årige Mathias Mortensen fra Nørresundby - idømt to år og ni måneders fængsel for ulovlig våbenbesiddelse samt salg af kokain.

I Retten i Aalborg tilstod den 24-årige narkosalg samt at have været i besiddelse af en ulovlig springkniv, men han nægtede at have noget med det oversavede jagtgevær at gøre, oplyser anklager Katja Gram fra Nordjyllands Politi.

Retten fandt det dog bevist, at det var den 24-årige, som havde skjult det oversavede jagtgevær i buskadset i Lindholm Strandpark. Og det var skærpende, at våbnet lå et offentligt tilgængeligt sted, og at der også var ammunition i tasken.

Retten bestemte, at den 24-årige fortsat skal sidde varetægtsfængslet indtil afsoning af dommen. Det accepterede han, men han overvejer, om fængselsdommen skal ankes.