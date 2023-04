Dyrlæge reagerer på giftmord: - Jeg er målløs

AALBORG:- Jeg ved ikke, hvilke ord jeg skal sige. Jeg er målløs. Det er skrækkeligt, at folk kan finde på sådan noget.

Sådan lyder det fra dyrlæge Inger Lund Overgaard fra Dyrenes Beskyttelse, efter der er fundet musegift i døde fugle, som er blevet indleveret til myndighederne over de seneste måneder.

De fleste fugle er fundet i området omkring parken Østre Anlæg i Aalborg, og først troede flere, at de døde fugle var ramt af fugleinfluenza. Siden blev de tjekket for forskellige bakterier og virus, før de til sidst blev tjekket for forgiftning.

Fredag bekræftede politiet så, at der er fundet spor af musegift i fuglene, og at man efterforsker sagen yderligere.

Politiet frygter, at der stadig kan være gift rundt i parkerne, og Inger Overgaard kan ikke se, at man kan gøre andet end at håbe på, at den ansvarlige hurtigst muligt bliver fanget.

- Jeg krydser fingre for, at politiet finder dem, der gør det. Og jeg tænker, at det er derfor, politiet går ud med det her nu. Jeg håber virkelig, de får det stoppet, siger hun.

- Det, vi så allerede fra februar, var, at tallene bare steg og steg på fugle, vi samlede op. Nu tror jeg, at det er et stort antal af de fugle, vi har samlet op, som er blevet forgiftede. Mange af dem reagerede på den samme måde, fortæller dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse.

Dyrenes Beskyttelse har lavet en opgørelse over, hvad de har indsamlet i perioden januar til april 2023 i Aalborg. De har i tidsrummet indsamlet mere end 200 døde eller skadede fugle.

Knap 25 procent af de indsamlede fugle var måger og kragefugle, og det er politiets formodning, at det er disse arter, som har været mål for giften. Derudover har de resterende 75 procent været svaner, rovfugle, små fugle og andre vandfugle.

- Det er skrækkeligt, at man kan få sig selv til det. At behandle dyr på den måde ved at lægge gift ud, siger Inger Overgaard.

Hun fortæller, at hun aldrig har oplevet noget lignende, men hun roser politiet for at rykke hurtigt og tage sagen alvorligt.