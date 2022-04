Eddie-drabet: Hvem fortæller sandheden?

ELLING:Hvad skete der, da Eddie Karl-Johan Christensen koldblodig blev skudt og dræbt, og hans lig efterfølgende blev brændt til aske på et bålsted?

Da sagen blev udrullet i Retten i Hjørring i efteråret, kom der to vidt forskellige forklaringer fra en nu 54-årig svensk mand og en nu 47-årig svensk mand, der begge var tiltalt for drabet.

Men kun en af dem siger sandheden. Og sådan var det også i Vestre Landsret, hvor de to mænd igen skulle svare på spørgsmål under ankesagen.

Begge mænd fastholder den forklaring, de afgav i byretten:

Den 54-årige nægter ethvert kendskab til drabet på Eddie, hvorimod den 47-årige i detaljer har forklaret, hvordan Eddie blev skudt af den 54-årige for øjnene af ham.

Den 54-årige, der i byretten blev idømt 13 års fængsel for drabet, svarede kontant, da han blev spurgt ind til den medtiltaltes troværdighed:

- Han lyver lige så hurtigt, som en hest kan rende. Fordi, han ikke vil have 13 år for drab.

Den 47-åriges forklaring har også været helt central i sagen. Forklaringen var nemlig helt afgørende for, hvordan Retten i Hjørring endte med at dømme. Retten fandt, at forklaringen i overvejende grad stemte overens med sandheden, og dermed var den i høj grad med til at dømme den 54-årige.

Men Retten i Hjørring frifandt samtidig også den 47-årige, der kunne forlade retten som en fri mand.

Nu er han alligevel tiltalt for drabet endnu en gang, fordi anklagemyndigheden mener, at han har nedtonet sin egen rolle i sagen, og derfor igen vil forsøge at få ham dømt.

Det er der enighed om

Lad os begynde med det, der ligger fast. Eddie blev skudt og dræbt 9. maj 2020 omkring klokken 22 på den 54-åriges ejendom på Rendborgvej, hvor Eddie havde fået lov at bo i en campingvogn. På ejendommen boede også den 47-årige med sin kone og søn.

Eddies lig blev efterfølgende brændt på et bålsted lige ved siden af campingvognen og hans jordiske rester blev puttet i to olietønder, som 11. maj blev kørt til en lagerbygning på havnen i Frederikshavn, som den 54-årige ejer.

De to tiltalte er enige om ganske få ting i hændelsesforløbet: Nemlig at der skulle være grillaften den dag, hvor Eddie blev dræbt. Og at grillaftenen blev ødelagt på grund af et skænderi, der på den ene eller anden måde involverede Eddie.

Herefter ophører enigheden.

Ivrig for at fortælle

Den 54-årige var nærmest overivrig for at fortælle, så dommeren flere gange måtte afbryde ham og bede ham kun svare på det, der blev spurgt om.

Kort opsummeret har den 54-årige forklaret, at den 47-årige var bange for Eddie, som skulle have truet ham og familien på livet, fordi den 47-årige havde sladret om en narkohandel, Eddie skulle være involveret i.

Den 54-årige forklarede, at han på det tidspunkt allerede var træt af Eddie, fordi der kun var problemer med ham. Så om aftenen sagde han til Eddie, at han ikke skulle true nogen, og han skulle fjerne sin campingvogn. Det udløste et skænderi, der endte med at Eddie satte sig ind i sin bil og kørte væk i høj fart.

Og siden har den 54-årige ikke set ham, fastholder han.

I stedet stod han alene i værksted og drak en masse øl, inden han gik han i seng. Den 54-årige fastholder også sin forklaring om, at han ikke har noget kendskab til afbrændingen af Eddies lig eller til de to olietønder, men kun at han kørte dem ned på lageret på havnen, efter den 47-årige havde fyldt dem.

Det skete mandag og samme aften tog den 54-årige mand til Sverige for at arbejde. I landsretten undrede anklageren sig dog over, hvorfor den 54-årige blev i Danmark til om mandagen. Normalt rejser han nemlig til Sverige søndag.

Det undrede især anklageren, fordi den 54-årige havde sendt en mail klokken 03.02 natten til mandag til en kunde, han skulle arbejde for i Sverige. Her skrev den 54-årige, at han havde været syg i weekenden, og derfor først kom tirsdag.

Hvorfor skrive, at du er syg den weekend?, spurgte anklageren:

- Det ved jeg ikke præcis. Han er min kunde, og det vigtigste er, at jeg overholder aftaler med ham.

Men hvorfor skriver du så, at du er syg?, prøvede anklageren igen.

- Det ved jeg faktisk ikke. Kan vi vende tilbage til det?, svarede den 54-årige.

47-årig havde svært ved at forklare

Det var en helt anderledes afdæmpet og påvirket 47-årige, der svarede på spørgsmål i landsretten.

Det krævede til at starte med mange spørgsmål for at få ham til at fortælle detaljer om hændelsesforløbet, og på et tidspunkt afbrød dommeren afhøringen, fordi han undrede sig over, at den 47-årige ikke kunne forklare mere detaljeret.

- Det er ikke så simpelt. Det er svært. Jeg går til psykolog. Det er noget med traume, svarede den 47-årige og tog sig til hovedet.

Afhøringen blev afbrudt af en kort pause, og herefter satte den 47-årige flere ord på hændelsesforløbet, der afviger en del fra den 54-åriges.

I byretten forklarede han, at han stod i køkkenet sammen med sin kone og den 54-årige, hvor de var ved at forberede maden til grillaftenen, da Eddie kom ind i køkkenet for at fylde vand i en vandbeholder. Det blev den 54-årige sur over, og det udløste et større skænderi, der fik Eddie til at køre væk fra stedet i vrede.

Da Eddie senere kom tilbage gik det galt. Den 47-årige gik ud til Eddie, der stod foran sin campingvogn, for at tale ham til ro.

Og der ville anklageren i landsretten gerne have den 47-årige til at forklare hændelsesforløbet igen:

- Vi når ikke at tale så meget. Så bliver han skudt. Jeg står tæt på ham, og så ser jeg hans øjne bliver store, og så bliver der skudt med det samme, lød den korte og noget udetaljerede forklaring fra den 47-årige.

Han forklarede, at efter Eddie var blevet ramt af skud, kom den 54-årige og Eddie op at slås.

- Jeg forsøger at forstå, hvad der sker. Jeg tør ikke bryde ind. Jeg vil bare væk derfra. Jeg går hen på gårdspladsen for at tænke, forklarede han og fortsatte:

- Så kommer han (den 54-årige, red.) til gårdspladsen, men så går han tilbage til campingvognen igen, og så hører jeg yderligere to skud.

Ifølge den 47-årige blev han nu hentet af den 54-årige, der bad ham komme med hen til bålpladsen, hvor han blev beordret til at hjælpe med at lægge ham på bålet.

Hvorfor hjalp du ham?, spurgte anklageren.

- Jeg havde ikke noget valg på det tidspunkt. Han har lige skudt en, så man gør, som han siger, svarede han og tilføjede, at den 54-årige var en, man ikke sagde imod.

I dagene efter forholdt den 47-årige sig også passiv. Han fortalte ikke noget til sin familie, og han kontaktede ikke politiet.

Det ville anklageren gerne have svar på, hvor han ikke gjorde.

- Jeg ved det ikke. Alting var bare kaos. Jeg har aldrig været så alene i hele mit liv.

Retssagen fortsætter mandag.