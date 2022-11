Efter brand: Elever rykker tættere sammen

FARSØ:Huset står ikke til at redde. Men det gør sammenholdet.

Den status gør man på Farsø Efterskole, efter at en fløj mandag eftermiddag blev voldsomt beskadiget.

Ubetænksom leg med en lighter antændte branden i et elev-værelse, og fløjens øvrige tre værelser blev snart evakueret. Ingen kom til skade, men det har alligevel præget hverdagen siden.

- Eleverne har klaret oplevelsen flot, og vi fik også hjælp af en psykoterapeut, ligesom vi har haft ekstra lærere på udenfor skoletiden, så der altid har været nogle at tale med, fortæller viceforstander Jens Christian Jensen.

Fløjens fire værelser var beboet af otte elever, der måtte finde et nyt sted at sove. Det har man løst ved at hver især er rykket ind til to kammerater i andre fløje.

- Vi har prioriteret, at eleverne skulle blive her, hvor vi kan tage os bedst af dem. Men det er selvfølgelig kun en midlertidig løsning, forklarer viceforstanderen.

Brandstiftere bliver

I næste uge venter skolen at have en pavillon på plads, der kan blive de værelsesløse elevers nye hjem.

- Vi skal lige have en byggetilladelse på plads først, men vi har mødt stor forståelse hos kommunen for, at det skal gå hurtigt, siger Jens Christian Jensen.

To elever har erkendt, at de kom til at sætte branden i gang. De er stadig på skolen, og det bliver de formentlig ved med at være.

- Vi tager os af alle vores elever i denne sag. Det er et internt anliggende, slutter viceforstanderen.