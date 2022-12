Efter flere angreb på pædagoger - nu er 26-årig dømt

HIMMERLAND:En 26-årig mand er blevet dømt til anbringelse på et sikret institution på ubestemt tid, efter et voldeligt angreb på sin far og flere overfald på pædagoger.

Det oplyser anklager Malene Lund Andersen.

Manden blev sidste år varetægtsfængslet på en sikret institution, efter han 30. december gik amok på sin egen far og forsøgte at stikke ham med en kniv og en skruetrækker. Faren blev snittet i armen, men formåede at afværge stikkene med en vasketøjskurv.

Den 26-årige fortsatte sin voldelige adfærd i de efterfølgende måneder, hvor han var fængslet på den sikrede institution. Han er nu dømt for otte overfald på flere ansatte på institutionen fra februar til juni i år.

I flere tilfælde har han forsøgt at stikke pædagogerne med blandt andet en fjeder og et stykke plastic, og i et af tilfældene blev en af de ansatte snittet i armen. Den 26-årige fremsatte også flere dødstrusler, ligesom han også slog nogle af de ansatte med knytnæve.

Den 26-årig er erklæret mental retarderet, og er derfor ikke egnet til almindelig straf.

Han erkendte sig skyldig, og modtog dommen.