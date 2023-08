Efter flere indbrud: Genkender du disse mænd?

Nordjyllands Politi efterlyser nu to mænd med billede, som mistænkes for at stå bag en række indbrud i Gistrup og Støvring i foråret og henover sommeren.

I sidste weekend gik det ud over Støvring, og efterforskningen peger nu på, at det er de samme gerningspersoner, der er på spil i begge byer.

Det er særligt smykker, ure og kontanter, der har været tyvenes mål, og indbruddene er primært sket i de mørke timer i weekenderne.

To mænd efterlyses

Nordjyllands Politi har tidligere offentliggjort signalementer af to mistænkte mænd, men næste skridt i efterforskningen er altså offentliggørelsen af overvågningsbilleder, oplyser politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Mistænkt A



Denne mand efterlyses i forbindelse med flere indbrud i Gistrup og Støvring Foto Nordjyllands Politi

Signalement: Lys i huden, bærer en mørk kasket (formentligt Oakland Athletics) med et American League mærke på venstre side, mørk jakke med hætte, brystlomme på venstre bryst med lynlås, mørke joggingbukser, bærer handsker med refleks, samt iført mørke New Balance sko.

Mistænkt B

Denne mand efterlyses i forbindelse med flere indbrud i Gistrup og Støvring Foto Nordjyllands Politi

Signalement: Lys i huden, bærer kasket, mørk jakke/skaljakke med hætte, halsedisse, rygsæk, handsker med refleks, samt tennissko - muligvis Adidas (striber).

Politi: Kig overvågning igennem

Ulf Munch Sørensen har i den forbindelse en klar opfordring til borgerne:

- Hjælp fra årvågne borgere er ofte en vigtig håndsrækning, når vi efterforsker sager. Vær derfor, for tiden, særligt opmærksom på personer og/eller køretøjer i dit nærområde. Det gælder for alle nordjyder i almindelighed, men selvfølgelig i særdeleshed for jer, der bor i de aktuelt berørte områder: Gistrup og Støvring, siger han og fortsætter:

- Oplysninger fra borgerne kan hjælpe os på flere måder. Det kan f.eks. helt konkret føre til, at vi rent faktisk pågriber mistænkte personer, men oplysningerne kan også være med til at fastlægge deres færden, hvilket kan være vigtige spor i en efterforskning og senere endda et væsentligt bevis i en retssag.

Ulf Munch Sørensen opfordrer også til, at man gennemser sin eventuelle video-overvågning – ikke mindst hvis man bor i Gistrup og Støvring.

- Ring 114, hvis du ser noget mistænkeligt på din overvågning. Vi har ved flere lejligheder set, at tyve bevæger sig ind i indkørsler og carporte i deres jagt på huse, som de kan begå indbrud i.