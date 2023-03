Efter frit lejde: Morten har fået portvinen igen

VODSKOV:Det var en ualmindeligt fræk tyv, som snuppede en flaske Golden White portvin fra 1940 og byttede den ud med et langt billigere mærke hos Vin-Gaven i Vodskov.

Men nu er der nyt i sagen. Efter at have lovet frit lejde har indehaver Morten Kristensen har nemlig fredag eftermiddag fået den dyre flaske portvin indleveret.

- Der kom en mand ind med portvinen, og han sagde så, at han havde fået at vide, at jeg manglede den. Han havde lovet at levere den tilbage, og han havde altså ikke noget med det at gøre. Jeg havde jo lovet frit lejde, og at man måtte være anonym, så jeg kunne jo ikke spørge om en masse, fortæller han.

Morten Kristensen har dog fået navnet på den person, som tilbageleverede portvinen.

- Men det er under forudsætning af, at jeg holder det for mig selv, siger han.

Den unavngivne mand har fortalt om tyveriet, at tyven - tilsyneladende med fuldt overlæg - stjal portvinen og efterfølgende fik kolde fødder.

- Det er formodentlig på grund af al den omtale, der har været, konstaterer Morten Kristensen.

- En del af dem, der nogle gange stjæler, ændrer nok ikke holdning. Men lige med denne flaske har man måske indset, at den var så speciel, at den ikke kunne afsættes uden nogen vidste, at den var den herfra. Man kunne nok heller ikke dele den med nogen, som sætter pris på portvin, mener han.

Portvinen fra 1940 er - efter billedet er taget - kommet på plads i sine rette omgivelser.