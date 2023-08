Efter fund af død mand: Politiet takker borgere for deres hjælp

VADUM:Den mand, der blev fundet død lørdag eftermiddag ved en shelterplads nær Vadum Kirke, er formentlig en 58-årig mand fra lokalområdet, fortæller Nordjyllands Politi sent lørdag aften.

Manden blev fundet livløs lørdag 13.30 af en borger, der efterfølgende underrettede politiet.

Lørdag aften klokken 18.35 anholdte politiet så en 44-årig mand - ligeledes fra lokalområdet - og sigtede ham for drab.

Vicepolitiinspektør Kenneth Ginnerup, der er ansvarlig for politiets indsats i denne efterforskning, siger, at der har været en perifer relation mellem offeret og den 44-årige anholdte.

I efterforskningsarbejdet har politiet modtaget omkring 40 henvendelser fra offentligheden, og derfor sender Kenneth Ginnerup nu en tak.

- Dem sætter vi stor pris på. Jeg kan ikke komme ind på enkeltdele i borgernes henvendelser i denne konkrete sag, men vi er som politi meget glade for henvendelser fra offentligheden: De er en stor hjælp for vores arbejde. Først og fremmest i forhold til at identificere og pågribe mistænkte personer, men også tilsyneladende mindre og fragmenterede oplysninger fra borgerne kan bidrage til det samlede hændelsesforløb. Vi skal jo stykke et komplekst billede samme, når vi skal tilvejebringe et grundlag for strafforfølgning, forklarer Kenneth Ginnerup.

Han siger ligeledes, at hvis man har yderligere viden i sagen kan man informere politiet gennem telefon 114.

Efterforskning ikke slut

Den 44-årige anholdte er sigtet for drab, og det er også sådan, politiet efterforsker sagen.

De holder dog kortene tæt på kroppen, da der stadig foretages afhøringer og forhøringer, ligesom der bliver undersøgt flere forhold og stadig sikret en række spor fra blandt andet findestedet, forklarer Kenneth Ginnerup.

Nordjyllands Politi forventer, at man har afsluttet sit undersøgelses- og sporsikringsarbejde i og omkring findestedet i Vadum i løbet af søndagen – mens selve den samlede efterforskningsindsats fortsætter på fuldt tryk i den kommende tid.

Patruljerer mere end normalt

Synligt politi vil resten af weekenden præge området i og omkring Vadum, fortæller vicepolitiinspektøren.

- Vi patruljerer lidt mere end normalt i Vadum-området. Både i forhold til efterforskningen og for så vidt angår trygheden. Vi ved, at sådan en dybt alvorlig sag kan skabe utryghed blandt områdets beboere. Det er helt naturligt. Derfor øger vi vores synlighed. Har man brug for at komme i kontakt med os, så er man velkommen til at henvende sig til vores patruljer i området – og man kan selvfølgelig altid ringe til os på telefon 114.