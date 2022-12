Efter omfattende hærværk: Utilregnelig mand skal holde jul bag tremmer

AALBORG:I flere uger har en 41-årig mand skabt uro og bekymring i hjembyen Aars, hvor han siden starten af november har begået masser af hærværk.

Han har blandt andet ridset en bil, smadret en rude i en entredør, slået en hammer i en anden hoveddør, smidt en olielignende væske på en væg - og i det hele taget opført sig utilregneligt gennem længere tid.

Nu kan borgerne i Aars så trække vejret roligere hen over julen og nytåret, for onsdag blev den 41-årige mand fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg, som valgte at varetægtsfængsle ham i fire uger.

Retten i Aalborg: 41-årig mand varetægtsfængslet i foreløbig 4 uger på baggrund af adskillige hærværksforhold i Aars samt vold og trusler /CJA #anklager — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) December 21, 2022

Allerede mandag blev manden anholdt og senere løsladt, men umiddelbart efter, at han var kommet på fri fod, genoptog han hærværket, så tirsdag aften fulgte en ny anholdelse - og onsdag altså fremstillingen i grundlovsforhør.

Her lykkedes det ikke at få en forklaring fra den 41-årige mand, der forholdt sig tavs - og sågar faldt i søvn undervejs.

- Vi havde overvejelser om, hvorvidt vi skulle søge at få ham fængslet i surrogat, men han ville ikke selv give samtykke til det, og vi har altså ikke lægelige oplysninger om, at han er utilregnelig. Så nu ryger han i arresten, og så bliver han tilset af en læge der, oplyser anklager Christian Aakjær Jacobsen fra Nordjyllands Politi.

Han forklarer, at manden er sigtet for i alt 17 hærværksforhold.