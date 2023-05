Efter påkørsel i nattelivet: Politiet mener, 26-årig gjorde det med vilje og sigter ham for drabsforsøg

HJØRRING:En 26-årig mand blev ved et grundlovsforhør i retten i Hjørring onsdag middag sigtet for forsøg på manddrab.

Subsidiært sigtes han for vold af særligt rå, brutal eller farlig karakter.

Af hensyn til den videre efterforskning begærede anklager Mathias Nysom Pedersen lukkede døre, og det valgte dommeren at imødekomme.

Det skete blandt andet med argumenter om, at der er flere vidner, som endnu ikke er blevet afhørt i sagen.

Den anklagede mand nægtede sig skyldig, da sigtelsen blev læst op - inden dørene altså blev lukket.

Påkørsel efter tumult

Sagen tog sin begyndelse i Sindal tidlig søndag morgen, 21. maj, da en fodgænger, en 34-årig mand om morgenen blev påkørt af en mindre personbil, hvilket medførte, at offeret pådrog sig ganske alvorlige, men dog ikke livstruende skader.

Politiets efterforskningsskridt pegede i retning af, at påkørslen var forsætlig og i øvrigt skete som en udløber af noget forudgående tumult, der udspillede sig på en nærliggende parkeringsplads kort før påkørslen fandt sted.

Påkørslen, der fandt sted klokken 5.26 bliver af Nordjyllands Politi efterforsket som drabsforsøg. Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den 34-årige mand var, forud for at han blev påkørt, involveret i noget tumult på parkeringspladsen foran ”Bodegaen” på Nørretorv i Sindal - og derfor antager politiet, at der er tale om en hævnaktion i forbindelse med den hændelse.

Nordjyllands Politi anholdt tirsdag den nu sigtede 26-årige. Anholdelsen kom efter flere havde henvendt sig til politiet med oplysninger om mandens identitet.

Han valgte at melde sig selv til politiet, og klokken 13.30 troppede han op på politigården i Aalborg og blev anholdt.

Den bil, der blev kørt i under påkørslen, har politiet også fundet på en adresse i Sindal-området. Og bilen blev fundet på grundlag af henvendelser fra borgere i området.