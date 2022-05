Efter to års pause: Politi har skærpet opmærksomhed på karneval

AALBORG:Efter to års ufrivillig corona-pause bliver Aalborgs gader igen forvandlet til én stor fest, når karnevalet løber af stablen 28. maj.

Og netop de to års opsparet glæde gør, at politiet har skærpet opmærksomheden på festlighederne i år.

- Karneval er altid en begivenhed, der har vores opmærksomhed, men i år - hvor det er på bagkant af corona - har vi en skærpet opmærksomhed, siger vicepolitiinspektør Anders Uhrskov.

Ved arrangementer andre steder i landet, har den opsparede glæde nemlig medført tumult og uroligheder, fordi ekstra mange har haft lyst til at feste, og fordi glæden måske har været lidt for stor.

Blandt andet i Tivoli i København, der efter to koncerter med uroligheder, valgte at aflyse deres Fredagsrock-koncert, fordi man frygtede, at der ville komme så mange unge mennesker, at det kunne give udfordringer.

Og det er noget, som Nordjyllands Politi har kigget meget på i deres forberedelser til karnevalet, fortæller Anders Uhrskov.

- Vi har kigget meget på, hvordan opstarten efter corona er forløbet andre steder i landet. For efter to års pause er der måske en opsparet glæde, der skal udløses, og vi har to generationer af unge, der aldrig har været til karneval før, som skal ud og prøve kræfter med det - sammen med alle de andre, siger Anders Uhrskov.

Politiet har også haft ekstra opmærksomhed på infrastrukturen i Aalborg Midtby. Vejarbejde gør nemlig, at pladsen til optoget nogle steder er mindre end de andre år.

- Vi er meget opmærksomme på, at der er vejarbejde og veje der er spærret. Det betyder nogle steder, at pladsen er indsnævret til det halve, og derfor har vi kigget meget på, hvordan vi får folk igennem, uden at trykket bliver for stort, siger han.

Massivt politiopbud og overvågning

Og til at holde øje med det hele, har Nordjyllands Politi også forberedt en ret stor indsats.

Der vil være synlige dialogbetjente, som går med i optoget, ligesom cykelpolitiet vil være på hjulene, og så er der afsat en "passende" styrke til at kunne gribe ind overfor voldelige episoder.

Denne styrke vil dog ikke være så synlige, men være lidt mere tilbagetrukket fra festlighederne, fortæller Anders Uhrskov.

Derudover har politiet også civile betjente på gaden.

Og så bliver hele karnevalet overvåget fra alle mulige kanter.

Der bliver sat kameraer op på hele karnevalsruten, i Kildeparken og hvor det ellers er nødvendigt, så politiets kommandocentral live kan følge med i, hvad der sker under festen.

Politiets overvågningen skal både giv politiet mulighed for at gribe hurtigt ind, hvis der sker noget - og samtidig være et redskab efterfølgende, hvis der sker en forbrydelse der skal efterforskes.

Hold droner på jorden

Derudover vil et overvågningsfly fra Hjemmeværnet cirkulerer over Aalborg hele dagen, og give politiet det store overblik.

I den forbindelse kommer Anders Uhrskov med en klar opfordring til borgere, der ejer en drone:

- Man skal ikke flyve med droner henover karnevalet. Det er ikke tilladt at flyve henover menneskemængder, slår vicepolitiinspektøren fast.