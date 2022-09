150 sager fra Gravenshoved Kostskole ender uden straffesag

Siden oktober sidste år har Syd- og Sønderjyllands Politi efterforsket, om der er sket noget strafbart på den tidligere Gravenshoved Kostskole.

Nu er der sat punktum for politiets arbejde, og det er endt med, at der ikke bliver rejst sager ved retten. Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse onsdag.

- I alt er der efterforsket godt 150 sager, heraf langt overvejende voldssager og en del sædelighedsager, skriver politiet.

- Da sagerne efter de gældende regler for forældelse ikke kan føre til en straffesag, er alle sager blevet afsluttet. I en del af sagerne vurderes det desuden, at der ikke har været tale om forhold, der jævnfør retspraksis har været strafbare på daværende tidspunkt, lyder det.

I alt er 120 elever, ansatte og pårørende blevet afhørt over hele landet.

Det var Aalborg Kommune, der meldte sagen til politiet den 12. oktober sidste år, efter at 31 tidligere elever var gået til kommunen med historier om deres tid på skolen.

Kostskolen var ejet og drevet af Aalborg Kommune og Aalborg Amt frem til 1992, hvor den lukkede.

Skolen, der lå i Christiansfeld, var hovedsageligt hjem for børn fra Aalborg. Vidneudsagnene lød, at der blandt andet foregik voldtægter, ydmygelser, vold og indespærring på kostskolen.

Flere kostskolesager

Sagen fra Gravenshoved er ikke den eneste om påståede krænkelser på kostskoler i Danmark.

I foråret blev kulturen på Herlufsholm gransket, da TV 2 viste en dokumentar om elevers oplevelser med overgreb og mobning.

I slutningen af september sidste år kom det også frem, at 18 tidligere kostskoleelever fra Havregården i Gilleleje vil have en godtgørelse fra staten. De kræver i alt 5,4 millioner kroner. Det svarer til 300.000 kroner per person.

Kravet kom, fordi der i årevis var problemer med stoffer, fysisk og psykisk vold og seksuelle overgreb mellem eleverne.

Beløbet på 300.000 kroner er det samme, som 28 mænd hver fik i godtgørelse af staten i oktober 2021. De havde boet på børnehjemmet Godhavn og blev her udsat for misrøgt i 1960'erne.

I den kommende uge skal en tidligere forstander på Havregården også for retten, hvor han er tiltalt for vold og ulovlig tvang. Den sag kører ved Retten i Helsingør.