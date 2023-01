Efterforskning af Mia-sag nærmer sig sin afslutning: Retssag til sommer

AALBORG:Mia-sagen bliver formentlig udrullet i Retten i Aalborg til juni. Her er der i hvert fald blevet forhåndsberammet otte retsdage til sagen.

Det oplyser advokat Mette Grith Stage, der er forsvarer for den nu 37-årige mand, som er sigtet for drabet på Mia Skadhauge Stevn.

Efterforskningen af den uhyggelige drabssag nærmer sig sin afslutning, men er dog stadig ikke helt afsluttet - og derfor er der endnu ikke lavet anklageskrift og rejst tiltale i sagen.

Men der er altså allerede reserveret dage i retten til sagen.

Den 37-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden 10. februar 2022. Han er sigtet for at have dræbt den 22-årige sygeplejerskestuderende i tidsrummet mellem søndag 6. februar kl. 06.09, hvor hun satte sig ind i en bil på Vesterbro efter en bytur i Jomfru Ane Gade, og 9. februar kl. 11.20, hvor den 37-årige blev anholdt.

Manden nægter sig skyldig i drab.

Anholdelsen skete, efter politiet i flere dage intenst havde efterforsket Mia Skadhauge Stevns forsvinden efter byturen i Aalborg.

10. februar blev ligdele fra den 22-årige kvinde fundet i Dronninglund Storskov.