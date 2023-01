Efterlysning: Blottede sig for skolebørn

FREDERIKSHAVN:En ukendt mand blottede sig for mindst en elev på Frydenstrand Skole i Frederikshavn tirsdag over middag.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiets foreløbige efterforskning har vist, at den ukendte mand blottede sig på skolens område, hvorefter han forsvandt fra stedet i retning mod området omkring Engparken.

Politiet har indtil videre kun et sparsomt signalement af manden, der beskrives som:

30-40 år, høj og iført en blå hue, blå bukser og sorte sko samt plettet hud i ansigtet.

Politiet opfordrer alle, der måtte havde set denne person opfordres til at henvende sig til politiet på 114.

- Vi er på sagen

Politikommissær Karsten Højrup Kristensen understreger, at politiet i øjeblikket har en igangværende efterforskning af de nærmere omstændigheder omkring hændelsen.

- Vi skal have forløbet før, under og efter blufærdighedskrænkelsen fastlagt. Derfor er vi i øjeblikket i gang med at foretage afhøringer, forhøringer samt tilvejebringe andre mulige spor, der kan belyse sagen, f.eks. videoovervågning, siger han og fortsætter:

- Vi er på sagen, men det er klart, at sådan en hændelse skaber utryghed for de berørte – både elever, forældre og personale – så vi efterforsker grundigt for at finde frem til den mistænkte person i sagen.

Udover patrulje og indsatsledelser har politiet også aktiveret personale fra politiets forebyggelsesafdeling med henblik på dialog med skolens elever, ansatte og deres forældre.

Politikommissæren opfordrer alle berørte, der måtte føle sig utrygge, om at henvende sig til politiets forebyggelsesbetjente, der også er aktiveret og har rakt ud til skolen.