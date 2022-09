Efterlyst for drabsforsøg i Nordjylland er anholdt i Libanon

FREDERIKSHAVN:Den 35-årige mand, som siden april har været efterlyst i sagen om et drabsforsøg på åben gade i Frederikshavn er blevet anholdt af politiet i Libanon.

Det har lokale myndigheder i Libanon oplyst til den danske ambassade i Beirut, fortæller lederen af efterforskningen, politikommissær Peter Skovbak.

- Vi har ledt efter den mistænkte i flere måneder og har blandt andet i den forbindelse haft ham efterlyst i offentligheden. Jeg er tilfreds med, at den pågældende mand nu er anholdt, således at vi kan få ham udleveret til videre retsforfølgning i forbindelse med denne alvorlige sag, lyder det fra Peter Skovbak.

Den 35-årige varetægtsfængslet in absentia 23. maj, hvorefter han også blev efterlyst internationalt.

Den 35-årige har en blodig fortid. I 2006 blev han idømt otte års fængsel for vold med døden til følge, og i 2013 fik han seks års fængsel for drabsforsøg.

Skal udleveres

Lige nu sidder den mistænkte fængslet i Beirut, og det er endnu uvist, hvornår han bliver udleveret til Danmark

- Men når den mistænkte kommer til Danmark, så skal den mistænkte blandt andet afhøres til sagen, ligesom vores arbejde med sagen i øvrigt fortsætter.

Drabsforsøget, som den 35-årige er mistænkt for, fandt sted 2. marts ved Abildgård Kirke i Frederikshavn. Her blev en 25-årig mand fra Frederikshavn stukket med kniv samt slået i hovedet med et slagvåben.

Tre andre mænd er i forvejen blevet varetægtsfængslet i sagen.