Ejer går i rette med politi-oplysninger: Kassevogn blev flyttet, da politiet bad om det

SUNDBY THY: - Bilen blev flyttet, da politiet bad om det.

Det siger Sonny Rasmussen fra Nykøbing, som undrer sig over politiets oplysninger om, at føreren af en kassevogn skulle have lagt hindringer i vejen for brandvæsenets arbejde ved en brand søndag aften på Møgelvej i Sundby Thy.

Sammen med sin søn driver Sonny Rasmussen boligudejningsfirmaet KSR Boliger, som ejer den brandramte bygning i Sundby Thy.

Sonny Rasmussen fik melding om branden søndag aften, men kunne ikke selv køre til stedet. I stedet bad han en medarbejder køre derover, og det var ham, som parkerede firmabilen på et sted, hvor den - ifølge politiet - ville være til gene for brandvæsenets arbejde.

Sonny Rasmussen bekræfter, at den pågældende medarbejder fik et bødekrav fra politiet med henvisning til beredskabsloven. Men han er helt uforstående over for denne sigtelse.

Ifølge ham havde medarbejderen blot spurgt politimanden, hvor han skulle flytte bilen hen.

Da han så havde sat sig ind i bilen for at flytte den, blev politimanden - stadig ifølge Sonny Rasmussen - "ubehagelig" over for medarbejderen. Og senere, da bilen var blevet flyttet, modtog han så bødeforlægget.

Nordjyske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra lokalpolitet i Thisted.