Ejer tog formodede hestetyve på fersk gerning: - Jeg er målløs

THY:For nogle dage siden bemærkede de ansatte på Langkjærgaard en del mistænkelig færden omkring ejendommen på Branddamsvej vest for Thisted.

En ukendt bil kørte rundt i området på forskellige tidspunkter, men ingen havde kendskab til bilen eller førerens ærinde. Og den slags aktivitet er ganske usædvanlig på stedet, fortæller Henrik Amby.

Han er indehaver af Nordentoft Equestrian Performance and Business Center, som Langkjærgaard er en del af. Virksomheden uddanner og videreformidler konkurrenceheste. Heste af en kaliber, hvor prisskiltet sagtens kan løbe op i flere hundredetusinde kroner.

- Jeg var selv til stede på Langkjærgaard onsdag eftermiddag, fordi jeg skulle til et møde. Der blev jeg opmærksom på, at der gik nogle personer rundt på ejendommen, som ikke havde rettet henvendelse til os. De gik rundt derude i over en halv time, og derfor tog jeg til sidst selv kontakt til dem for at høre, hvad de ville, siger Henrik Amby.

Der er hverken rideskole eller fremmede heste til opstaldning på stedet, og der kommer ingen ryttere til stalden. Det er altså en meget lille personkreds, der har tilknytning til gården, og som har grund til at færdes der.

De fremmede viste sig at være et ungt par. Ifølge Lokalpolitiet i Thisted er der tale om en 24-årig mand og en 16-årig pige, begge med bopæl i Thisted Kommune.

Deres henvendelse gik på køb af en hest, fortalte de:

- De sagde, at de havde kontaktet vores kontor omkring køb af en hest. Og vores kontor kunne bekræfte, at de havde ringet og spurgt, om de kunne købe en hest til mellem 5.000-20.000 kr., fortæller ejeren.

Det beløb får man dog ikke meget hest for på et sted som Langkjærgaard. Derfor måtte Henrik Amby da også skuffe parret, som han beskriver som "tilforladelige unge mennesker".

De to forlod ejendommen uden videre, men Henrik Ambys mistanke var vakt. Der var noget i gære, og han tog hurtigt en beslutning om, at han selv og nogle andre ville overnatte på gården for at sikre, at der ikke skete yderligere.

Knap 12 timer senere, omkring kl. 01:45 natten til torsdag, vendte parret da også tilbage. Denne gang med en hestetrailer på bilens anhængertræk. Henrik Amby vurderer, at parret ville forsøge at indfange en af de heste, der gik på marken, for så at køre væk med den.

En plan, som Henrik Amby ikke tøver med at betegne som "livsfarlig":

- Jeg er målløs over hele situationen, og jeg er overrasket over, at nogen kan få den tanke, at man kan køre ud og stjæle en fremmed hest fra marken midt om natten, læsse den i en trailer og køre væk med den. Det er livsfarligt, både for hesten, men også for de mennesker, der forsøger sådan noget, siger han.

Hestene på Langkjærgaard er ungheste, der går på marken og hygger sig, indtil de er gamle nok til at blive redet til. Herefter bliver de overflyttet til en anden lokation, hvor de skal påbegynde deres uddannelse, forklarer Henrik Amby.

- De er relativt vilde, fordi de ikke har været ret meget i hænder. Bare det, at vi var til stede derude i nat for at holde vagt, betød, at hestene løb rundt på folden og var helt oppe at køre. Selvom de er unge, så er det store dyr, og det er flugtdyr, så det er kun erfarne folk, der har med dem at gøre i det daglige, siger han og tilføjer:

- For mig at se vidner det om, at man ikke har ret meget begreb om, hvad det er, man har med at gøre.

Det lykkedes Henrik Amby og hans følge selv at pågribe parret. Politiet blev hurtigt tilkaldt, men det varede lidt tid, før politiets patrulje ankom til stedet kl. 02:10.

I den mellemliggende tid havde Henrik Amby atter lejlighed til at tale med parret.

- Jeg er af den opfattelse, at det er lidt nogle stakler. Jeg fik faktisk lidt ondt af dem. Der er i hvert fald på ingen måde tale om hårdkogte kriminelle, vurderer han.

Både den 24-årige mand og den 16-årige pige blev anholdt på stedet og taget med på stationen til afhøring. Manden blev løsladt kl. 05:20, mens pigen atter kom på fri fod kl. 06:00. De er begge sigtet for forsøg på tyveri af en eller flere heste. Lokalpolitiet i Thisted oplyser, at værdien på den hest, der er forsøgt stjålet, ligger på omkring 200.000 kr.

- Sådan en oplevelse giver da anledning til overvejelser om, om vi skal have videoovervågning op. Men det er svært, især når man har heste, der går ude på foldene døgnet rundt, og det gør det svært at gøre noget effektivt, siger Henrik Amby.

Han mener dog ikke, at hesteejere i området har grund til at frygte for deres hestes sikkerhed, fordi det formodede tyveriforsøg netop ikke virkede til at være særligt velorganiseret.

Nordjyske er blevet kontaktet af en person, hvis identitet er redaktionen bekendt, som hævder at være identisk med den 24-årige mand, der er sigtet i sagen. Han afviser både politiets og Henrik Ambys udlægning af nattens hændelser og nægter, at han og den 16-årige pige havde til hensigt at stjæle heste.