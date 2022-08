Ekskæreste til 22-årig drabstiltalt: - Jeg var bange for hende

AALBORG: To eks-kærester til en 22-årig drabstiltalt kvinde vidnede fredag i retten - den ene havde været bange for den 22-årige, mens den anden stadig var bange for den 36-årige medtiltalte mand i sagen.

De to - nu tidligere kærester - er tiltalt for det brutale drab på en 45-årig mand i en lejlighed på Ørstedsvej i Aalborg 30. april sidste år. Her blev manden først mishandlet med stik og snit med kniv, tæsk med en jernstang, inden han fik sprøjtet wc-rens ind i kroppen og til sidst kvalt med et bælte.

Den ene af ekskæresterne boede sammen med den 22-årige i 2018 og 2019. Han beskrev deres forhold som turbulent, fordi den 22-årige var psykisk ustabil og flere gange gjorde skade på sig selv.

Men ekskæresten forklarede også, at han til sidst var bange for den 22-årige.

- Hun havde et hidsigt temperament, og hun kunne blive meget vred. Så råbte og kastede hun med tingene. Hun har en enkelt gang slået mig, da jeg sagde, at jeg ville flytte. Da jeg ville gå ud ad døren, greb hun fat i mig og tog kvælertag på mig, forklarede han.

- Jeg turde ikke melde det til politiet. Lige inden hun tog kvælertag på mig, sagde hun faktisk: "Hvis du går ud ad den dør, så slår jeg dig ihjel".

45-årig ville bare snakke

Ekskæresten forklarede også om den 22-åriges forhold til den 45-årige mand, der blev dræbt i lejligheden.

En mand, som den 22-årige havde haft et seksuelt forhold til. Ifølge hendes egen forklaring, var han hendes sugardaddy, som på et tidspunkt havde udsat hende for et seksuelt overgreb. Hun har også forklaret, at den 45-årige begyndte at stalke hende, da hun fik en ny kæreste.

Og det bekræftede ekskæresten i retten.

- Han begyndte at opsøge os i min lejlighed i Frederikshavn. Han mente, at hun (den 22-årige, red.) skyldte ham nogle penge. Han var ikke voldelig. Han ville bare snakke for at finde en løsning. Der kontaktede vi politiet for at få ham til at stoppe. Så gik der noget tid, før vi igen hørte fra ham, forklarede ekskæresten.

Til sidst blev der holdt et møde med den 45-årige for at finde en løsning på uoverensstemmelserne med den 22-årige. Men det var ikke nogen succes.

- Han (den nu afdøde, red.) havde dækket op til kaffebord, men da de først begyndte at tale, gik det lidt galt. Hun (den 22-årige, red.) blev meget vred og endte med at gå. Udenfor kastede hun med havekrukker, forklarede han.

Var bange for 36-årig

Den anden ekskæreste var sammen med den 22-årige lige inden, hun flyttede sammen med den 36-årige medtiltalte i sagen.

Og det forhold var noget helt andet. Det var et fint forhold, der kun gik i stykker, fordi han selv havde lavet noget dumt, forklarede han.

Han har også stadig kontakt til den 22-årige, som han stadig har følelser for og gerne vil finde sammen med igen.

Men til gengæld var han meget bange for den 36-årige. Så bange, at han ikke turde afgive forklaring i retten, hvis den 36-årige var til stede.

Ekskæresten forklarede, at han var blevet truet af den 36-årige, der var jaloux, fordi han stadig havde kontakt til den 22-årige kvinde.

- Første gang han skrev til mig, var før han flyttede til Aalborg. Han skrev, at jeg gik bag hans ryg, fordi jeg hjalp hende (den 22-årige, red.) med at flytte og samle møbler, forklarede han.

- Anden gang var efter at de (den 22-årige og den 36-årige, red.) havde skændtes. Hun skrev, at han ville forlade hende, og så skrev jeg, at jeg kunne komme og trøste hende og tage kage med. Den besked opdagede han (den 36-årige, red.) og så skrev han, at jeg skulle holde mig væk, ellers ville han binde mig til et træ og skære mine fingre over.

Ikke enighed om forløb

De to tiltalte i sagen har afgivet deres forklaringer. Den 22-årige nægter sig skyldig i drabet, og har peget på den 36-årige som drabsmanden. Hun har forklaret, at den 36-årige var kontrollerende og sygeligt jaloux, og at han lokkede den 45-årige op i lejligheden og slog ham ihjel, fordi han havde set en besked han havde sendt til hende.

Den 36-årige erkender at have udøvet det meste af volden, men har forklaret, at det ikke var i jalousi, men derimod af kærlighed til den 22-årige og had til den 45-årige, som skulle have udsat den 22-årige for flere overgreb.

Den 36-årige har også forklaret, at det var den 22-årige der kvalte den nu afdøde.

Sagen fortsætter på mandag, og der forventes at falde dom torsdag i næste uge.