Eksperter graver genstand fri på Als: Mulig tredje bombe

To gamle bomber fra Anden Verdenskrig blev onsdag formiddag sprængt på Als, og nogle timer senere er Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, EOD, i gang med at undersøge, om der kan være en tredje bombe i området.

Derfor kan evakuerede borgere endnu ikke vende hjem, selv om sprængningen af de andre bomber gik godt.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet er i gang med at inspicere et større område, der var spærret af i forbindelse med destrueringen af bomberne.

- Samtidig fritlægger Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste (EOD) nu den genstand, som EOD i dagene op til sprængningen var i færd med at undersøge, skriver politiet.

- Genstanden har tidligere givet udslag på EODs metalsøger, og der kan derfor være tale om en tredje bombe, lyder det videre.

Den pågældende genstand blev ikke påvirket af formiddagens aktion. Derfor bliver den nu gravet fri for at klarlægge, om der er tale om en ufarlig genstand eller en bombe.

Det ventes, at arbejdet vil stå på i nogle timer, oplyser politiet ved 12.30-tiden.

De to bomber, der tidligere på dagen blev tilintetgjort, blev fundet på en mark ved Kær nær Sønderborg den 29. oktober. De stammer fra et britisk bombefly, der styrtede ned i 1943.

Knap 500 beboere på Als er i løbet af det seneste døgn blevet evakueret fra en sikkerhedszone omkring de to bomber.

Det er sket, ved at betjente fra politikredsen har opsøgt samtlige relevante husstande i en zone på 2300 meter fra bomberne.

Ifølge politiet har der ikke været fare for beboere eller bygninger uden for zonen.

Når borgerne begynder at vende tilbage, kan de muligvis finde stumper fra en bombe i haven.

- Der kan være faldet fragmenter af bomberne ned i sikkerhedszonen. De består af støbejern og stål og kan indeholde tungmetaller, skriver politiet.

- For at få dem bortskaffet anbefales borgerne at tage en handske på, samle fragmentet op og deponere det i spanden til metalaffald, lyder det videre.

Det var egentlig ikke planen, at bomberne skulle sprænges allerede onsdag formiddag. Men den ene bombe var i så dårlig stand, at det ikke var sikkert at vente.

Det var undersøgelser fra Forsvarets ammunitionsrydningstjeneste, der gjorde det klart, at bomberne skulle destrueres hurtigst muligt.

/ritzau/