Elever indrømmer: Leg med lighter satte ild til efterskole

FARSØ:Formentlig var det to elevers leg med en lighter, der mandag eftermiddag fik en fløj på Farsø Efterskole til at bryde i brand.

Det er den foreløbige melding fra Nordjyllands Politi, efter at to teenage-drenge har fortalt at de var i gang med en lighter på deres værelse, der ligger i den fløj, der nu anses for udbrændt.

Der er tale om unge på 16 og 17 år, der selv har henvendt sig til ledelsen om deres uheldige leg, hvorefter ledelsen har bragt tilståelsen videre til politiet. Der skal dog stadig laves tekniske undersøgelser for helt at klarlægge brandens årsag og forløb.

En psykoterapeut er tilkaldt til skolen, for at give psykisk førstehjælp til de chokerede elever.

Den udbrændte fløj rummede fire værelser til otte unge.

Farsø Efterskole specialiserer sig i ordblinde elever og ligger ud til fjorden vest for Farsø.