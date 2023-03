Elever måtte reddes i land på paddleboards: Skole får stor bøde

AALBORG:Skipper Clement Skolen i Aalborg er torsdag blevet idømt en bøde på 45.000 kroner for at have bragt 21 elever i fare, da de kom i havsnød under en lejrskoletur i juni 2021.

Det oplyser anklager Ingrid Munch Hansen.

Den dramatiske episode skete 15. juni i Øster Hurup i forbindelse med et lejrskoleophold, hvor et af arrangementerne var, at eleverne skulle ud på paddleboards.

Men det blev alt andet end en sjov oplevelse. For elever, lærere og paddleboardinstruktører blev fanget af fralandsvind, og pludselig drev de så langt ud, at de ikke selv kunne komme i land igen.

Der blev derfor sat gang i den helt store redningsaktion, hvor der deltog civile både såvel som redningsbåde med assistance fra en helikopter fra flyvevåbenet.

Alle elever og lærere blev reddet sikkert i land, og ingen kom til skade.

Skolen havde ansvaret

Selvom skolen havde hyret paddelboard-instruktører til at stå for arrangementet, så mente anklagemyndigheden, at skolen var ansvarlig for, at eleverne blev udsat for fare ved ikke at have sikret "at sejladsen var planlagt således, at sejladsen kunne udføres i overensstemmelse med godt sømandsskab og at menneskeliv på søen var sikret fuldt betryggende...", som det er bekrevet i bekendtgørelsen.

Skipper Clement Skolen nægtede sig dog skyldig i tiltalen og mente derimod, at det måtte være det firma, som skolen havde hyret til at stå for arrangementet, der var ansvarlige, fortæller anklageren.

Men Retten i Aalborg var altså enig med anklagemyndigheden. Skipper Clement Skolen har nu udbedt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke af dommen.