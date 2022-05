En dræbt og tre kvæstede i alvorlig ulykke: Nu er 24-årig fører sigtet

HJØRRING:Politiet mener, det var en kombination af spiritus og for høj hastighed, der var årsag til, at en 26-årig mand blev dræbt på stedet, og tre andre unge mænd blev alvorligt kvæstet i en trafikulykke på Frederikshavnsvej mellem Hjørring og Sønderskov 30. oktober sidste år.

Derfor er den 24-årige mand, der førte bilen, nu blevet sigtet i sagen, oplyser politikommissær Lars Jensen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Politiets undersøgelser har vist, at den 24-årige kørte 140 km/t på strækningen, hvor hastighedsgrænsen er 80 km/t, og at han havde en promille over 1,2.

Og ifølge politiet er det altså grunden til, at den 24-årige mistede herredømmet over bilen, og kørte galt kort før klokken 00.30, fortæller Lars Jensen.

En række alvorlige sigtelser

Den 24-årige fører slap fra ulykken - som den eneste af de i alt fem unge mænd i bilen - uden alvorlige skader.

De tre mænd, der blev kvæstede i ulykken, er alle under genoptræning i øjeblikket. En af grundene til, at politiet først har rejst sigtelse nu er, at de tre passagers tilstand først skulle klarlægges.

Det har nemlig indflydelse på, hvad den 24-årige skulle sigtes for. Sagen er nu sendt til anklagemyndigheden med henblik på at tiltale den 24-årige for uagtsomt manddrab og uagtsom legemsbeskadigelse under skærpende omstændigheder.

Derudover vil han blive tiltalt for en række færdselsforseelser - blandt andet spirituskørsel og for at kørte for stærkt.