Erik har stadig ikke fået erstatning efter hjerneskade - det vækker bekymring blandt kollegaer

Nu er der gået ni år og nogle uger, siden livet tog en livsændrende drejning for ambulanceredder Erik Schack.

I forbindelse med sit arbejde deltog han i en redningsaktion på Strandby Havn i begyndelsen af august 2014. Her mistede to fiskere livet, mens en pumpemand blev hjerneskadet på grund af giftige svovlbrintedampe i det lastrum, de befandt sig i.

For Erik Schacks vedkommende var redningsarbejdet årsag til, at han udviklede blodpropper i hjernen, der førte til en hjerneskade.

Og det gør indtryk på landets falckreddere, at han stadig har ikke har fået erstatning.

Det fortæller Stefan Fyhn Gregersen, der er formand for den største faglige sammenslutning af professionelle reddere i Danmark, Reddernes Landsklub, til Fagbladet 3F.



- Den her sag betyder, at der er opstået usikkerhed blandt mange ambulancereddere. Som reddere har vi brug for, at der er et sikkerhedsnet, der griber os, hvis vi kommer til skade på jobbet, siger han.

- En del reddere er bekymrede på grund af den her sag.

Vestre Landsret har tidligere afgjort, at Erik Schacks hjerneskade er en arbejdsskade, men han venter stadig på at få erstatning, fordi hans forsikringsselskab Tryg har klaget over to nyere afgørelser i sagen.

Fagbladet 3F har tidligere forelagt kritikken for Tryg – og sendt en fuldmagt fra Erik Schack om, at forsikringsselskabet gerne må udtale sig i hans sag.

- Det er en meget ulykkelig sag. Erik Schack har vores dybeste medfølelse, og vi har stor forståelse for hans frustration over sin tilstand. Ikke desto mindre ser vi anderledes på sagen, end den bliver fremlagt her. Vi ville derfor også gerne have kommenteret på kritikken, så sagen kan blive belyst fra begge sider, skriver pressechef i Tryg Danmark Susanne Lindhage til fagbladet.

- Dog er vi af GDPR-hensyn nødt til at have Erik Schacks samtykke til at udtale os i sagen, og trods flere forsøg på at få hans samtykke er det desværre ikke lykkedes.

I følge Fagbladet 3F vil Erik Schack vil ikke skrive under på samtykkeerklæringen, fordi han nærer dyb mistillid til Tryg.