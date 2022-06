Exo blev trænet i Tylstrup - og skudt af forbryder i amerikansk sydstat

PASCAGOULA:Exo nåede ikke at fylde to år, før den store, stærke belgiske hyrdehund torsdag blev skudt og siden døde på operationsbordet hos en dyrlæge i den amerikanske sydstat Mississippi.

Exo blev i løbet af fem måneder af 2021 trænet af Jesper Andersen, som til daglig er hundefører hos Forsvaret på Aalborg Flyvestation og ved siden af er professionel hundetræner i sit firma K9 Life i Tylstrup.

Her uddanner Jesper Andersen årligt fire-fem hunde til det amerikanske politi, og Exo solgte han i september i fjor til Pascagoula Police Department i byen helt ned til Den Mexicanske Golf.

Forinden havde han arbejdet med ham i fem måneder efter at have hentet ham hos en opdrætter i Midtjylland.

Sammen med sin hundefører, den amerikanske betjent James Prisock fra Pascagoula Police Department, deltog Exo i jagten på en eftersøgt og bevæbnet 36-årig mand, som er mistænkt for at skyde en mand tidligere torsdag.

Den jagt kostede Exo livet.

Besked på Messenger

De dramatiske omstændigheder fik Jesper Andersen kendskab til, da han torsdag nat modtog en Messenger-besked fra James Prisock, som fortalte, at Exo var død i tjenesten.

- Han fortalte, at de jagtede den mistænke gennem en skov. Exo havde fået sporet af ham og kom frem til, hvor han gemte sig. Exo bed ham, hvorefter han skød den, fortæller Jesper Andersen.

Exo overlevede ikke. Men hundens indsats betød, at betjenten James Prisock fik det nødvendige splitsekund til at trække sit tjenestevåben og skyde den eftersøgte mand. Han blev livsfarligt kvæstet og får nu intensiv behandling på Singing River Hospital i den amerikanske sydstatsby.

Hyrdehunden Exo sammen med den amerikanske betjent James Prisock. Deres samarbejde kom ikke engang til at vare et år. Foto: Pascagoula Police Department

Det er usikkert, om den mistænkte forbryder overlever - men hvis han gør, kan han se frem til at blive tiltalt i en føderal retssag. Og det er ikke godt nyt for ham, for i modsætning til det juridiske system i mange af de amerikanske stater betragter USA's føderale domstole politihunde på lige fod med betjente.

Og heller ikke i USA ser man blidt på politimordere.

Schæfer på speed

Jesper Andersen befinder sig netop nu i Imlay City i den amerikanske stat Michigan, hvor han skal overdrage endnu to hunde til amerikansk politi. Det er en hollandsk hyrdehund og en schæfer.

Han er bedrøvet over Exos skæbne og alt for korte liv.

Den belgiske hyrdehund Exo blev trænet af Jesper Andersen, som siden solgte den til amerikansk politi. Foto: Jesper Andersen

- Det var med en klump i halsen, jeg fik den besked. Selvfølgelig er det en risiko, men man tænker jo altid, at det ikke sker for en selv eller de hunde, man har uddannet, siger han.

Som belgisk hyrdehund af racen Malinois var Exo af samme race som den, Jesper Andersen selv går patrulje med på flyvestationen i Aalborg.

Den belgiske hyrdehund Exo. Foto: Jesper Andersen

- Populært siger man, det er en schæfer på speed. De har lige et ekstra gear, og de har ikke så mange sundhedsproblemer, som mange af schæferne har, fortæller Jesper Andersen.

Og fortsætter:

- Exo var speciel på den måde, at han kunne være en rigtig god familiehund, når man ikke var ude at arbejde med ham. Men ligeså snart, han kom på arbejde, så var han der hundrede procent. Han har fundet en del stoffer og bidt flere biltyve herovre, fortæller Jesper Andersen.

Trykket stemning på politistation

Hos Pascagoula Police Department er der en trykket stemning på stationen, fortæller Darren Versiga, kollega til James Prisock, til Nordjyske.

- Exo var en vidunderlig hund og fantastisk sammen med både børn og voksne. Det er en tragedie for os, at han er død, fortæller Darren Versiga i telefonen.

Han oplyser, at jagten på den efterlyste forbryder involverede yderligere to hunde.

- Men denne hund (Exo, red.) kom på det rette spor sammen med officer Prisock, og da de fandt dem mistænkte i skoven, gjorde hunden, hvad der forventedes af den og gik i kødet på den mistænkte, som så skød den, fortæller Darren Versiga.

Den belgiske hyrdehund Exo sammen med sin menneskekollega James Prisock fra Pascagoula Police Department i Mississippi. Foto: Pascagoula Police Department

"Vi beder om bønner for betjent Prisock, hans familie og vores afdeling, mens vi sørger over tabet af vores faldne helt, K9 Officer Exo", skriver Pascagoula Police Departement i et opslag på stationens Facebook-side.

Samtidig ændrede stationen deres profilbillede til at være et foto af James Prisock og Exo på arbejde.

Næsten 3000 mennesker har reageret på opslaget. Næsten 700 har udtrykt deres deltagelse. Og opslaget er delt mere end 1400 gange.