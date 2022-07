Exo lagt i graven med fuld honnør og mindesten

PASCAGOULA:" We're bringing our boy, K9 Exo, home".

Sådan skrev Pascagoula Police Department fredag på sin Facebook-side - otte dage efter at den nordjysk trænede politihund Exo blev skudt og dræbt i tjenesten i den amerikanske sydstat Mississippi.

Fredag fulgte flere hundrede politibetjente og civile borgere den to år gamle belgiske hyrdehund med de danske rødder til hundens sidste hvilested.

Under fuld honnør hentede Exos hundefører, James Prisock, fredag sammen med sin familie deres hunds jordiske rester på det dyrehospital i byen Mobile, Alabama, hvor den døde af sine skudsår.

Derefter fragtede de den lille rødbrune trækasse med hundens aske de 65 kilometer hjem til Pascagoula, Mississippi under en politieskorte så lang, at selv Kris Kristoffersons konvoj i 1978-blockbusteren "Convoy" ville blegne ved sammenligningen.

Ved en mindehøjtidelighed i Pascagoulas ældrecenter var flere hundrede samlet for at vise Exo den sidste ære, efter at hunden torsdag 23. juni blev skudt og dræbt i jagten på en 33-årig mand, som flere politipatruljer jagtede inde i en skov, hvor han forsøgte at skjule sig, efter at han havde skudt en 52-årig mand.

Mindehøjtidelighed for hunden Exo på ældrecentret i Pascagoula. Foto: Pascagoula Police Department

Også den 52-årige mand er siden død af sine skudsår, så 33-årige Mitchell Wayne Robinson får sin sag for, når han engang skal stilles for en dommer ved en føderal domstol i USA.

Lige nu plejer han dog bid- og skudsår på Singing River Hospital.

Siden den dramatiske menneskejagt i Mississippi har tankerne på politistationen i Pascagoula lige ud til Den Mexicanske Golf været hos den dræbte tjenestehund. Fra nær og fjern er det væltet ind med sympatitilkendegivelser til byens 56 politifolk og deres firbenede "Hometown Hero".

Exo kom til Pascagoula i september efter fem måneders intensiv træning hos Jesper Andersen, hundefører i Forsvaret og indehaver af K9 Life Denmark i Tylstrup.

"Vi er fuldstændigt overvældede af al den støtte og kærlighed, som vores lokalsamfund har vist os i denne tragiske tid. I løbet af de næste par dage vil vi udelukkende være fokuserede på at vise respekt for Exos service og opofrelse. Men I skal vide, at vi er dybt berørte af alle kommentarer, delinger, telefonopkald og bønner", skrev Pascagoula Police Department allerede for tre dage siden på sin Facebook-side.

Masser af politibiler fulgte fredag Exos jordiske rester fra Alabama til hundens hjemby i Mississippi. Foto: Pascagoula Police Department

Fredag fulgte mange af Pascagoulas 22.000 indbyggere politieskorten, som efter turen fra Alabama kørte hunden gennem flere af byens gader, før mindehøjtideligheden gik i gang kl. 18.30 dansk tid.

Forinden havde et lokalt stenhuggeri doneret en mindesten i granit med motiver af det amerikanske flag, Exo samt indskriften "End of watch 23. juni 2022".

Den nordjysk trænede amerikanske politihund Exo blev fredag lagt i graven. Forinden havde hundens politikolleger modtaget en mindesten i granit af hunden, som blev skudt og dræbt 23. juni. Foto: Pascagoula Police Department

- Jeg kan ikke forklare, hvorfor det har rørt så mange mennesker, men der er noget anderledes ved denne sag. Omstændighederne, denne helt særlige hund, James Prisock. Jeg er ikke sikker på hvorfor, men følelsen er anderledes. Det er svært at forklare, fortæller Darren Versiga, en af otte vicepolitikommissærer på stationen.

Selv måtte han fredag meget mod sin vilje afstå fra at deltage i mindehøjtideligheden på grund af en positiv covid-test tidligere på ugen.

Jesper Andersen fra Tylstrup er selv i USA i øjeblikket for at aflevere yderligere to hunde, han har gjort klar til amerikansk politi.

Han kunne ikke selv være til stede ved fredagens mindehøjtidelighed for Exo.

- Det betyder meget for mig, at de ærer ham og gør noget ud af det, siger Jesper Andersen.