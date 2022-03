Få gløder blev til naturbrand: 3000 kvadratmeter i flammer

THY:Et par få gløder udviklede sig til en større brand på en hede ved Bedsted i Thy tirsdag aften.

Det oplyser indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab, Jesper Madsen.

Gløderne kom fra et sommerhus. Gløderne fik hurtigt fat i det høje græs og spredte sig til et areal på godt 3000 kvadratmeter, som er primært fladt og beplantet med højt græs og lyng.

- Flammerne var lige begyndt at få fat i kanten af et skovområde. Heldigvis nåede vi at få hældt vand på, inden det udviklede sig, siger indsatslederen.

Det var beboerne af sommerhuset, der hurtigt fik ringet 112, hvorefter de beskyttede deres sommerhus med vandslangen. Der skete hverken skade på sommerhuset eller de involverede.

Beredskabet priser sig lykkelig for, at vejret har ændret sig i løbet af dagen.

- Vi er heldige, at vinden har lagt sig her til aften. Hvis dette var sket i eftermiddag, så havde branden fået fat i skovområdet, mener Jesper Madsen.

Beredskabet har fået kontrol over branden, men skal nu bruge resten af tirsdag aften på at efterslukke og vande området for at sikre, at branden ikke blusser op igen.

Pas nu på

Branden opstår i kraft af, at det høje græs og lyngen er tør. Det varmere vejr og den kraftige vind gør, at naturen er mere tør end normal, og det er altså ideelle forhold for en brand.

Derfor kommer indsatslederen med en opfordring.

- Tag en flaske vand med og vær opmærksom. Det kan godt være, at det ser grønt ud, men det er knastørt for tiden, og så kan det virkelig gå stærkt, hvis en ild får fat, opfordrer Jesper Madsen.

Selvom branden spredte sig over 3000 kvadratmeter, var der ikke nogle nabohuse, der kom i fare ved branden.