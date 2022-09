Aalborg-bydel plaget af indbrud - nu intensiverer politi jagten på tyvene

AALBORG:Nogle få veje i Aalborg-bydelen Hasseris har været ekstra hårdt ramt af indbrud den seneste måned. Det har nu fået politiet til at intensivere jagten på indbrudstyvene.

- Der er for mange indbrud inden for et lille geografisk område i Hasseris, og det skal vi have stoppet, lyder det fra leder af politiets berigelsessektion, politikommissær Ulf Munch Sørensen.

Mellem 13 og 15 villaer har haft ubudne gæster den seneste måned, og det er især omkring vejene Hindbærvej og Ferskenvej, at tyvene har slået til.

Hvad der er årsag til den markante stigning i antallet af indbrud Hasseris, har politiet endnu ikke et bud på. Men efterforskningen retter sig både mod lokale indbrudstyve og såkaldte omrejsende kriminelle, oplyser Ulf Munch Sørensen.

- Vi har ikke bemærket et generelt modus i forbindelse med indbruddene, siger politikommissæren.

Nordjyllands Politi har nu sat ekstra ressourcer ind på at opklare indbruddene, og i den forbindelse vil politiet gerne have så mange oplysninger fra borgerne i området som muligt.

Har man oplysninger omkring indbruddene, eller har man set noget mistænkelig i området, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.