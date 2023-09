Dømt for vanvidsbilisme: Skal aflevere kørekort og firmabil

En 49-årig nordjyde, der er topchef i en landsdækkende kæde, er onsdag fundet skyldig i at have udsat en cyklist for fare i sin firmabil i Aalborg. Det har Vestre Landsret afgjort, skriver Ritzaus Bureau.

Dommen betyder, at den 49-årige direktør er frakendt førerretten i et år, mens firmabilen er blevet konfiskeret. Fængselsstraffen på 60 dage gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste. det er en stadfæstelse af byrettens dom fra december 2022.

Episoden med cyklisten skete 25. marts i 2022 på en parkeringsplads på Vestre Havnepromenade, hvor topchefen og cyklisten endte i et trafikalt skænderi.

Ifølge cyklisten var han nødt til at slå på sideruden af topchefens bil for at gøre opmærksom på sig selv, så han ikke blev kørt ned. Men ifølge topchefen var det cyklisten, der først kørte ind i hans firmabil og lavede en blød bule.

Topchefen har forklaret, at det var derfor kørte han efter cyklisten, men han har afvist, at han ramte cyklisten.

I byretten i Aalborg blev topchefen dømt for at have accelereret kraftigt i sin firmabil og kørt ind foran cyklisten, som væltede og brækkede en knogle i venstre arm.

Det kostede ham en dom på 60 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste, ligesom han blev frakendt sit kørekort i et år og fik konfiskeret sin firmabil.

Den dom ankede topchefen øjeblikkeligt til landsretten med krav om frifindelse.

I landsretten forklarede et vidne, der gik på fortovet tæt på ulykkesstedet, ifølge Ritzaus Bureau, at det var "meget tydeligt", at tiltalte kørte efter cyklisten. Samme vidne oplyste i retten, at den tiltalte steg ud af bilen og sagde: "Det var ikke meningen, jeg ville ramme dig".

I retten påstod den 49-årige direktør, at han på intet tidspunkt ramte cyklisten.

Retten lagde imidlertid i sin dom vægt på de vidneforklaringer, der har været under sagen.

Thomas Frisgaard, forsvarsadvokat for den 49-årige direktør, har ingen kommentarer til dommen.