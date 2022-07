Fængselsstraffe og udvisninger efter sammenstød på Boulevarden

AALBORG: Ifølge Nordjyskes oplysninger var det udspring af en længerevarende konflikt mellem to kriminelle grupperinger fra Aalborg, der i juli måned sidste år udløste to episoder, som forleden var for retten i Aalborg.

Her nægtede de tiltalte dog, at der skulle være tale om et opgør mellem sådanne grupperinger.

- Men de forklarer, at de kender hinanden og der har været nogle uoverensstemmelser mellem nogen i deres omgangskreds, der fører til de her episoder, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Kristina Frandsen.

Den første episode udspillede sig på Vesterbro i Aalborg 7. juli sidste år, da en dengang 24-årig mand lidt før kl. 19 drønede frem mod det udsete offer. Forsøget på forsætlig påkørsel mislykkedes dog, da pågældende sprang til side.

Den nu 25-årige danske statsborger blev kendt skyldig i forholdet, men det var ikke det eneste, han skulle stå til regning for.

Sammen med to andre - en 18-årig og en 24-årig mand - var han også sigtet for at have været med i endnu et forsøg på at køre en mand ned. Denne gang i personbil. Det skete 21. juli sidste år, hvor en mand ifølge anklageskriftet blev reddet af et fyldt cykelstativ, som han kunne søge dækning bag efter at være blevet jagtet ad Boulevarden og senere mod Steen Blichers Gade.

Bilen kørte i stedet ind i cykelstativet, hvorefter de tre tiltalte steg ud bevæbnet med knive "i den hensigt at ville stikke ham, hvilket ligeledes var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for liv, helbred eller velfærd", lyder det i anklageskriftet.

Heller ikke denne gang lykkedes det at gøre skade, da manden, der havde gemt sig bag cykelstativet, kastede sten mod bilen og politiet, der var rykket talstærkt ud, i mellemtiden var nået frem til stedet og pågreb de tre.

I forbindelse med sammenstødet blev et større område af midtbyen afspærret og flere anholdt.

Retten fandt dog ikke belæg for at dømme de tre for forsøget på at køre manden ned. Til gengæld blev de dømt for våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder, oplyser Kristina Frandsen.

Mens den 25-årige fik fire måneders fængsel, blev den 24-årige idømt 50 dages fængsel og ubetinget udvisning til Somalia, da han i forvejen havde en lignende dom. Den 18-årige blev idømt syv dages fængsel og en advarsel om udvisning. Anklageren forklarer, at strafudmålingen her tager udgangspunkt i, at han var under 18 år på gerningstidspunktet og ikke tidligere dømt.