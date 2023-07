Fængslet for at lænse ældres konto

AALBORG:En kvinde sidst i 20'erne er lørdag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved Retten i Aalborg - sigtet for i mindst to tilfælde at have narret oplysninger om betalingskort fra ældre borgere i Aalborg og Nørresundby, hvorefter det i begge tilfælde lykkedes hende at lænse begge ældres bankkonto for ca. 60.000 kroner - eller 120.000 kr. i alt.

Desuden er hun sigtet for endnu et forsøg på at franarre en ældre medborger tilsvarende oplysninger, men i det tilfælde lugtede den ældre borger luntet og afviste kvinden.

Bedrageriet er ifølge anklager Søren Riis Andersen fra Nordjyllands Politi sket torsdag i denne uge - og udført i ledtog med andre gerningspersoner, som politiet endnu ikke har slået kløerne i.

Allerede fredag blev den nu fængslede kvinde anholdt, så hun har ikke haft lang tid til at bruge løs af de penge, hun bedrog sig til at få fingre i.

Grundlovsforhøret blev gennemført bag lukkede døre, så det er sparsomt, hvilke oplysninger der er sluppet ud.