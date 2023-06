Fængslet: To 20-årige taget med MDMA og amfetamin

KOLDBY:En 20-årig kvinde og en 20-årig mand er onsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i fire uger efter et grundlovsforhør ved Retten i Holstebro.

De to blev tirsdag standset af en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi, da de færdedes i bil i Koldby-området.

Ved nærmere undersøgelse af bilen blev de to unge fundet i besiddelse af 181 gram amfetamin og 94 gram MDMA. De blev derfor anholdt og sigtet for narkobesiddelse.

Onsdag kl. 12.30 blev de to stillet for en dommer, og det foregik bag lukkede døre, hvorfor det ikke vil blive offentliggjort, hvad de to 20-årige har forklaret i retten, oplyser anklager Christian Poulsen.

- De blev begge fængslet i fire uger, da der er grund til at antage, at de kan påvirke efterforskningen, hvis de er på fri fod, tilføjer Christian Poulsen.