Brand på færge med 591 ombord: Måtte ændre kurs

HIRTSHALS/BERGEN:Der har været en brand om bord på færgen "Bergensfjord", mens den var på vej fra Hirtshals til Bergen i Norge.

Det skriver Bergens Tidende ifølge det norske medie VG.

Branden startede omkring midnat, og cirka 50 minutter senere er den under kontrol, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Der var 591 personer ombord på skibet, da branden brød ud.

Koncernchef i Fjordline Brian Thorsted siger ifølge VG, at der var brand i en gasflaske i en bil på bildækket.

Færgen har ændret kurs og er nu på vej til Kristiansand for at lægge til der i stedet for Bergen, oplyser politiet.

Det er Hovedredningssentralen Sør-Norge, der leder indsatsen med færgen.

Andreas Ingsøy fra Hovedredningssentralen siger til VG, at der kom røgdykkere til i helikopter, ligesom en brandbåd også kom til hjælp. Beredskabet blev sat i alarmberedskab, men der er indtil videre ikke meldinger om tilskadekomne.

VG skriver, at færgen var på vej til at lægge til i Kristiansand, hvor politiet stod klar til at assistere. Efterfølgende - mens færgen stadig lå i det yderste af byfjorden - blev det besluttet, at færgen ved egen kraft skulle sejle videre til Stavanger. Her kom det frem klokken 8.15.

Politiet skal nu efterforske sagen.