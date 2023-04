Familie var på vej på ferie: En time senere gik deres hus i brand

KARBY:Påskeferien var lige skudt i gang. Familien var på vej på camping, men allerede en time efter, de havde forladt deres hus, måtte de vende om.

Huset i Karby på Mors var gået i brand, mens de sad i bilen.

Det fortæller indsatsleder for Nordjyllands Beredskab, Henrik Gade Jespersen.

- Naboerne slog alarm klokken 18.00 søndag aften, mens familien var kørt på ferie klokken 17.00, siger indsatslederen.

Da beredskabet landede på stedet, stod der kraftig røg ud af huset. Røgen kom primært fra husets førstesal.

To hold røgdykkere blev sendt ind i huset og fik styr på branden.

Det er formentlig i et rum på førstesalen, hvor der står en el-tavle, at branden er startet. Da husets stueetagen er under renovering, bliver rummet også brugt til opbevaring.

- Rummet med el-tavlen er brandskadet, mens resten af førstesalen er røgskadet, siger indsatslederen.

I rummet stod også computere og en symaskine, som har måtte ladet livet i branden.

Der er ikke sket personskade i forbindelse med branden.